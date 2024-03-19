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中年男長年啃老又吸毒 7旬母大義滅親報警查獲毒品送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

中年男長年啃老又吸毒，7旬母大義滅親報警查獲毒品送辦。記者周宗禎／翻攝
中年男長年啃老又吸毒，7旬母大義滅親報警查獲毒品送辦。記者周宗禎／翻攝

台南永康分局復興派出所昨天傍晚接獲70歲陳姓婦人報案，稱張姓兒子染上毒癮長期宅在家中不外出工作，決定報警，警方在屋內查獲安非他命等毒品，依違反毒品防制條例罪移送法辦。

婦人告訴員警，昨天下午前往復興路兒子家中送晚餐探望時，卻發現鑰匙打不開，才發現門鎖已遭換掉，無法進入屋內，「頓時感到心寒且憤怒」、懷疑可能在家吸毒，為了不想再讓兒子這樣子沈淪下去，才決定報警。

復興派出所所長陳榮坤表示，警方獲報到場時因大門深鎖，另發現張嫌確實人在屋內故意不開門，並經了解該房子屋主確實為陳母所有，平時均會固定送飯來，警方靈機一動，請陳母配合假裝今天又前來送飯，張男不疑有他打開大門，員警入內查看，發現桌上就放有安非他命吸食器1組。

陳榮坤指出，陳母向在場員警表示不願再看到兒子沈淪毒海，決定向警方舉發兒子吸毒，入內後更主動打開藏毒品的沙發小抽屜，果然發現安非他命4小包安毒重2.13公克，員警現場將張姓兒子帶回調查，訊後法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中年男長年啃老又吸毒，7旬母大義滅親報警查獲毒品送辦。記者周宗禎／翻攝
中年男長年啃老又吸毒，7旬母大義滅親報警查獲毒品送辦。記者周宗禎／翻攝

吸毒 毒品

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