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金門海域不平靜！2釣客迷航到福建圍頭 被中國海警救起人無礙

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快訊／金門2釣客迷航到圍頭 被中國海警救起人無礙

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門昨天傳出2名男子搭乘波特船出海釣魚，結果失聯未歸，金門海巡隊在深夜23點多出動多艘船艇搜救未果，今天清晨傳出兩人因迷航漂到福建圍頭一帶，被中國海警救起，據了解，目前已有多個相關單位收到訊息，目前正在協調漁船出海將人接回。

近期金門海域很不平靜，繼214陸船翻覆釀2死案後，314又傳出大陸「閩龍漁61222」在東碇島海域觸礁沉沒，案件已發生第4天，仍有2名大陸漁民失蹤未尋獲。金門吳姓、胡姓釣客昨天上午11點多從溪邊灣下水，乘坐波特船到北碇附近釣魚，結果到了下午3點多都失聯，家屬趕緊在晚間6點多報案，並在溪邊發現兩人的車輛與拖車。

由於昨晚金門被濃霧籠罩，海上能見度不到100公尺，海巡船艇一度無法出海搜索，只能先調派人力沿著溪邊至復國墩一帶海岸用強光和鳴笛聲找人，同時通報漁業電台請漁友協尋，深夜11點多霧散，海巡漏夜搜索，均無所獲。

據了解，今天凌晨3、4點時，吳姓、胡姓釣客的家人接到兩人報平安的電話，兩人表示，因為濃霧迷航，因船隻油料耗盡，後來船漂到福建圍頭一帶，被中國海警救起，這項訊息目前海巡等單位正在查證中，但縣府等單位已證實，確實收到兩人生還的消息，目前家屬與相關單位正在聯繫漁會協調漁船，將人從海上接回。

也有釣客表示，兩人運氣不錯，現在兩岸關係不佳，禁限制水域外都是中國海警，兩人迷航才能幸運獲救，不然以昨晚的天候與海象狀況，可能現在早就凶多吉少。

2名金門的釣客昨天上午11點多搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯，溪邊海水浴場有停放兩人的車輛與拖車。圖／讀者提供
2名金門的釣客昨天上午11點多搭乘波特船從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯，溪邊海水浴場有停放兩人的車輛與拖車。圖／讀者提供
2名金門的釣客昨天上午11點多從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯， 海巡署第十二（金門）巡防區第一時間在岸際做搜索，並使用強光在海邊為他們引導。圖／讀者提供
2名金門的釣客昨天上午11點多從溪邊灣出海釣魚，沒想到在北碇島附近失聯， 海巡署第十二（金門）巡防區第一時間在岸際做搜索，並使用強光在海邊為他們引導。圖／讀者提供

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