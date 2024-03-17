逾500萬飛了！竊賊偷機具發現公仔 「瘋狂大叔」收藏品損失慘重、追回18具

魏姓、陳姓男子等5人到基隆市瑪陵山區涉嫌吸毒時，發現自稱「瘋狂大叔」張姓玩具公仔收藏家的倉庫無人看顧。3月8日涉嫌偷走重2公噸的機械時，魏、陳發現公仔，10日又去涉嫌偷走60具（箱）公仔。警方逮捕5嫌，但只找回18具公仔。警方偵詢後，將全案依加重竊盜、違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

張姓男子日前向警方報案，指他存放在倉庫內的油壓馬達驅動系統機械被偷，還有多年來的收藏的庫柏力克熊、魔戒角色索倫雕像、漫威人偶等公仔，一夕之間消失大半，損失超過500萬元。

基隆市警局刑事警大隊和警三分局組成專案小組，採集現場相關跡證，並擴大過濾周邊監視器畫面後，查出可疑車輛，並鎖定鄭、陳和另3名男子涉案，聲請拘票及搜索票在基隆、新北市汐止和淡水、桃園平鎮及大園區逮捕5嫌，起出18具庫柏力克熊等贓證物，另查獲安非他命毒品。

檢警查出5嫌去年底到張男倉庫附近隱蔽處吸毒時，偷走倉庫外的2台除草機。張男事後發現除草機疑被偷走，因為損失不大，未報案。魏、陳認為倉庫內還有值錢的東西，且常無人看守，有機可乘。5人專程去小貨車，8日凌晨分乘2輛車前往倉庫，用砂輪機鋸開門鎖後，搬出油壓馬達驅動系統，再用小貨車載到淡水當廢五金變賣2萬多元。

眾人行竊時，魏、陳發現倉庫內有不少公仔，10日凌晨聚租有棚架的小貨車前往倉庫，偷走約60具公仔。5嫌落網後，魏男說，他拿了2具公仔到三重的重新橋下跳蚤市場，用2萬多元賣出，其他公仔都由陳男處理；陳則供稱，所有公仔都由魏男拿去變賣，公仔流向仍待追查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885