持槍挾警「豬王」假釋又涉以毒品向孕婦換連署書 檢方聲請延押

彰化縣綽號「豬王」的詹男曾持槍挾持員警拒捕而入獄，去年他又以提供毒品為代價，誘使已懷孕的四寶媽柯女提供廿份郭台銘正副總統連署書，警方並再次查獲他持有毒品及槍彈，依違反毒品防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將他起訴，並建議法院延長羈押獲准。

34歲詹男去年十月與柯女約定以價值六千元的毒品為代價，要柯女偽造提供總統參選人郭台銘的正副總統參選連署書，由柯女的同居人黃男取得多人身分資料，再由柯女以身分資料填入廿份連署書，交給詹男，換取毒品，詹男也以毒品向沈男、黃男換取各一份連署書，再交給另一名「十三妹」，轉交上手交給中選會。

詹男2017年間就曾因感情糾紛先在彰化市與人發生爭執而對空鳴槍，又再去對方住處開槍示警，同年3月間持有槍械的詹嫌住在彰化市某賓館，警方循線前往查緝時，詹嫌還持槍挾持員警拒捕，在警方不斷喊話後，他一度持槍抵住自己頭部，與警對峙，最後警方請出其親人安撫，才繳械被逮，當時除了查獲槍枝也有毒品，而去年3月他才縮短刑期，假釋出獄。

檢察官認為，他先前已有二次違反槍砲彈藥管制條例，假釋期間仍不知悔改，除了以毒品為代價讓柯女等人繳交偽造連署書，而詹男也曾以一公克二千元代價將安非他命賣給沈男與黃男，去年十月間又攜霰彈槍等槍械再到和美友人住處旁鐵皮屋再次被警方查獲，詹男當時又拒捕，後來是與警方拉扯不敵後，才棄械投降，警方在現場也查到一包一公克安非他命。

由於詹男始終否認犯行，檢察官認為，詹男前後三度擁槍自重，更無視柯女已懷有身孕，不顧使用毒品可能危害胎兒及成人健康，以毒品交換連署書，認為詹男惡性重大，且有逃亡及串證之虞，除以毒品、偽造文書等罪嫌起訴詹男，也建請法院延長羈押禁見，以免詹男可能棄保逃亡，或再次持槍拒捕，恐將造成員警及無辜民眾受害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885