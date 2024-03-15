影／台南毒蟲遇警盤查裝病 外套掉落菜刀 還起出毒咖啡包

台南市警四分局員警前天傍晚5時許巡邏，在安平區健康路三段發現35歲陳姓男子騎機車搭載33歲陳姓友人，後座乘客則在抽菸，員警擔心影響菸蒂亂飛或亂丟，影響其他用路人而攔查，未料乘客外套竟掉落一把菜刀，令警方提高警覺，隨後在身上查獲毒品咖啡包，最後將兩人依法送辦。

警方調查，案發時，乘客自稱胃痛，身體不適，也請員警幫忙叫救護車，未料，他佯裝不適，準備蹲下去休息時，竟有一把菜刀自其外套掉落下來，警方見狀立即依警察職權行使法相關規定，喝令兩男接受檢查。

隨後，警方呼叫救護車到場後，救護人員量測陳姓乘客生命跡象等，認其身體狀況穩定無礙，而未送醫。他自知難逃法網，自行交付身上口袋中的11包毒品咖啡包、毛重40.41公克，將兩人帶回育平派出所調查。

經尿液初篩，陳姓駕駛呈有二級毒品甲基安非他命、三級毒品卡西酮陽性反應，陳姓乘客則是三級毒品卡西酮陽性反應。兩人涉違反毒品危害防制條例罪嫌外，駕駛因施用毒品後騎車，尚觸犯公共危險罪嫌，警詢後移送台南地檢署偵辦。

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