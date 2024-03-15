高中畢業生在家製「撒旦之母」 炸掉左手、右手丟2指還得吃官司

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聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市楊梅區永美路巷內社區大樓2年前6月間發生氣爆意外，剛從高中畢業18歲傅姓男子中午在家浴室做實驗突然爆炸，除了室內被炸得面目全非，他也因雙手手掌炸裂、灼傷送醫，檢警追查發現當天他在家製作俗稱「撒旦之母」的炸彈，桃園地檢署偵結，將傅男依槍砲彈藥刀械管制條例的非法製造爆裂物罪嫌起訴。

起訴指出，傅男疑因國中時期與同學處不好，在網路搜尋有關炸彈製作方式，但因環境改變，未再碰見國中同學，因此未成為「炸彈狂」，不過有關炸彈的製作方式的紙條卻一直留在房內。2022年4月初，當時尚未滿18歲的傅男，某日開始依照網路上的資訊，在家中較陰濕的浴室中，利用丙酮、雙氧水（過氧化氫）、鹽酸等物，在低溫下混合、攪拌，製作具相當敏感、危險的液態結晶高爆炸彈，俗稱撒旦之母的TATP。

2022年6月25日中午12點45分，剛從高中畢業的傅男在10樓住家的浴室，發現燒杯內TATP粉末已乾涸，於是拿起燒杯欲添加丙酮增加穩定性之際，卻因細微摩擦而引爆，除造成傅的雙手手掌當場炸裂，住處房間、浴室天花板、門窗均因爆炸衝擊而炸毀，傅緊急送醫，左手腕、右手第4、5指骨掌骨實施截肢手術，所幸性命無礙。

檢警調查時，傅起初坦承在網路學術文章中發現TATP的操作步驟，當年4月初開始製作，期間有持續觀察，直到案發當天發現燒杯粉末完全乾掉，想加丙酮穩定，後又改口稱「不是製作TATP，只是想知道不同比例混合產品的差異」，經檢警在他房內搜得的TATP紙條，還有桃市消防局、刑事局相關鑑定報告，皆可佐證爆炸之因是傅男製作TATP。

檢察官指出，被告傅男任意製造具有殺傷力的TATP爆裂物，對公眾安全與社會治安危害甚鉅，考量他的年紀尚輕，案發前無前科紀錄，爆炸也造成左手腕、右手指部分截肢等傷勢，實已付出慘痛代價，若於審理中坦承犯行，建請從輕量刑。

桃園楊梅傅姓男子2022年6月間在家製作TATP炸彈意外引爆，除造成他左手腕、右手指截肢，屋內門窗、天花板均因爆炸衝擊毀損，自10樓噴飛掉落。圖／警方提供
桃園楊梅傅姓男子2022年6月間在家製作TATP炸彈意外引爆，除造成他左手腕、右手指截肢，屋內門窗、天花板均因爆炸衝擊毀損，自10樓噴飛掉落。圖／警方提供

浴室 炸彈 爆炸

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