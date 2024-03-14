新北蘆洲男連帽衣服帽子異常鼓起 員警識破藏毒

新北市蘆洲區1名男子日前遇警方執勤時，將手邊毒品往連帽衣服的帽子裡塞並快步離開，員警見帽子異常鼓起，識破帽內藏有2包安非他命，依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

新北保安大隊發布訊息，8日晚上9時在蘆洲區三民路附近執行巡邏勤務時，發現31歲賴姓男子看見警車靠近時，快步離開，警方察覺有異上前盤查。警方盤查過程中，見賴男眼神閃爍，便詢問他是否有攜帶違禁品，賴男否認並主動攤開雙手讓警方檢查，但員警見賴男連帽衣服的帽子異常鼓起，隨後在帽子內發現2包安非他命（重2.5公克），全案依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方將持續追查毒品來源。

新北保大表示，今年強化追緝毒品，3月4日到3月8日，5天內查獲5件毒品案共5人及1名毒品通緝犯，查獲安非他命、K他命及各式新興毒品，呼籲民眾若發現有可疑或不法情事，請立即向警察單位提出檢舉。

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