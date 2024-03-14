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媽媽桑遭男公關討坐檯費 槍逼下跪、毆打凌虐、塞車廂8男女遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

留長髮穿女裝的男公關劉姓男子，2022年間點男公關到摩鐵開趴12小時，但沒付坐檯費，男公關竟找來和劉有口交影片等糾紛的林男等人到場，8人涉在摩鐵、貼膜店痛毆劉，命下跪、拍裸照等，討賠償金10到50萬元，最後還將劉捆上膠帶，塞進後車廂載往新北汐止，警方獲報後救援，才結束7小時驚魂記。士林地方法院審結，判男公關等7人均有罪，其中1人通緝中。

伊帆、黃男、張男、楊女、林男、江女、林男等7人，共同犯剝奪他人行動自由罪，判處1年至2年2月不等徒刑；江女搶走手機戒指犯強盜罪，判處5年2月，應執行6年2月徒刑；持空氣槍的林男則通緝中、未審結。

據悉，被害人劉男從事傳播公關業，平時打扮穿女裝，就像是台劇「華燈初上」演員吳慷仁飾演的媽媽桑「寶寶」介紹男女公關各式工作。2022年1月27日，劉找來男公關伊帆陪他到桃園的摩鐵狂歡，隔天上午卻付不出約6萬多元檯費。

判決指出，23歲男公關為討坐檯費，找來同夥討債，眾人和劉男有口交影片糾紛的車體貼膜店林男等人一同索賠。林男認為，劉男和他口交拍影片，致女友生氣感情生變，想討25萬元，20歲江女為此曾自傷，手上留有疤痕則想討50萬元賠償金。楊女則到場討劉積欠的2萬元債務，想追求楊女的林男也跟著到場。

車體貼膜店林男下令「你們可以打劉，不要打死就好」，並由25歲林姓小弟（通緝中）帶著無殺傷力的空氣鎮暴槍、棍棒等凶器到摩鐵。林男的江姓女友趁機強盜劉的手機和配戴的2枚戒指，眾人拿空氣槍射擊逼下跪，小刀刮腳背，楊姓女子打劉，拉下他的內褲稱「沒交出錢不能回家」，江女扯劉頭髮，逼下跪磕頭道歉。劉不堪歐把傳訊向胞弟求救「欠人錢，借我錢救我」。

合議庭審酌，7人各別為催討債務或請求賠償，剝奪劉的行動自由，更改踹踢、毆打、命脫衣、下跪，用空氣槍射擊等方式，嚴重損害劉的人格尊嚴，江女趁機強盜劉的財物等，僅5人認罪，江女及跟著楊女到場的林男僅坦承部分犯行，全案均達成和解等情狀，依法判刑。可上訴。

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媽媽桑劉男遭男公關找朋友一同討坐檯費，男公關等7人遭判刑、1人通緝中。圖／翻攝爆料公社
媽媽桑劉男遭男公關找朋友一同討坐檯費，男公關等7人遭判刑、1人通緝中。圖／翻攝爆料公社

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