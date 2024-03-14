快訊

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

虐童案輿論怒火燒！孩子一定得請保母照顧怎麼辦？察覺可能是壞保母的10個跡象

家長該停止問孩子「開心嗎」 專家：檢視情緒反造成心理負擔

影／宜蘭農舍變改槍工作室 台中警抓槍毒...臨時工3萬交保了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

宜蘭縣呂姓男子涉嫌持有模擬槍、安非他命，警方近日收網逮人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣呂姓男子涉嫌持有模擬槍、安非他命，警方近日收網逮人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大在去年底掌握，宜蘭縣呂姓臨時工涉非法持有槍支，刑大近日專案期間收網，前往宜蘭逮人，發現呂將一處農舍改造為「槍支工作室」，工作室內有各種槍支與改槍工具，其中一把模擬槍沒有相關證照，違反槍砲彈藥刀械管制條例，另也在工作室內查獲安非他命等毒品，檢方訊問後命呂3萬元交保。

台中市刑大三隊在去年底獲報，宜蘭縣呂姓男子（36歲）涉嫌違法持有、改造槍支，經蒐證多時後，趁近日「肅槍專案」收網，前往宜蘭查緝，警方搜索時發現，呂將農舍改為改造槍枝工作室，牆上擺放有各式長短槍、工具，其中一把模擬槍被警方發現，沒有持有相關證照，已違反槍砲彈藥刀械管制條例。

警方搜索過程時，還在呂男隨身包及工作室內，搜出安非他命毒品4包、吸食器及毒品相關證物，警方依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將呂移送宜蘭地方檢察署偵辦，檢方訊問後命以3萬元交保。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，勿因一時好奇，以身試法，持有、買賣或改造非法槍械。依據槍砲彈藥刀械管制條例第20-1條之規定，具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍。

李明道說，模擬槍及其主要組成零件，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關公告查禁。未經許可轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列第一項公告查禁之模擬槍者，處一年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

宜蘭縣呂姓男子涉嫌持有模擬槍、安非他命，警方近日收網逮人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣呂姓男子涉嫌持有模擬槍、安非他命，警方近日收網逮人。記者陳宏睿／翻攝

宜蘭 毒品

延伸閱讀

宜蘭碧候溫泉營收款短少羅生門 縣府主管掏腰包補回

宜蘭綠色博覽會3月30日武荖坑開幕 告五人獲邀代言

宜蘭羅東「帝爺生呷拜拜」開500桌 下周二開放訂桌

宜蘭南澳海域昨起全面開放 游泳、衝浪等活動不再受限

相關新聞

獨／金門外海大陸漁船翻覆…2獲救2死2失蹤 兩岸同步搜救

大陸船翻覆釀2死案，今天剛好發生滿一個月，兩岸關係惡化之際，今天清晨6點又傳出一艘大陸籍漁船「閩龍漁61222」，在金門...

影／查到了！高雄女棄嬰案警逮19歲小媽媽 男友騎機車棄屍

高雄市林園區清水岩路一處果園的果農昨天上午發現滲血水女棄嬰，警方調閱周邊監視器清查300輛汽機車，查出12日晚上一名男子...

阿沁網紅妻「花花」坦承這兩天有呼麻 將面臨戒癮治療

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持大麻遭逮，刑事局今搜索約談李女到案，查獲乾燥大麻花及吸食器；據...

阿沁嫩妻認涉毒！網紅「花花」被架著衝進北檢 坦承持毒複訊後無保請回

F.I.R.飛兒樂團前團員阿沁妻子、網紅「花花」李汶靜涉持有大麻，刑事局今搜索約談李女到案，查獲乾燥大麻花及吸食器，詢後...

新北男手拿安毒遇警一慌急塞帽T 鼓鼓露餡仍舊被上銬

賴姓男子日前將安毒拿在手上，步行經過新北市蘆洲區三民路，不巧遇上保大警巡邏經過，賴男一時慌張迅速將安毒塞進帽T內，自以為...

影／宜蘭農舍變改槍工作室 台中警抓槍毒...臨時工3萬交保了

台中市刑大在去年底掌握，宜蘭縣呂姓臨時工涉非法持有槍支，刑大近日專案期間收網，前往宜蘭逮人，發現呂將一處農舍改造為「槍支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。