影／宜蘭農舍變改槍工作室 台中警抓槍毒...臨時工3萬交保了
台中市刑大在去年底掌握，宜蘭縣呂姓臨時工涉非法持有槍支，刑大近日專案期間收網，前往宜蘭逮人，發現呂將一處農舍改造為「槍支工作室」，工作室內有各種槍支與改槍工具，其中一把模擬槍沒有相關證照，違反槍砲彈藥刀械管制條例，另也在工作室內查獲安非他命等毒品，檢方訊問後命呂3萬元交保。
台中市刑大三隊在去年底獲報，宜蘭縣呂姓男子（36歲）涉嫌違法持有、改造槍支，經蒐證多時後，趁近日「肅槍專案」收網，前往宜蘭查緝，警方搜索時發現，呂將農舍改為改造槍枝工作室，牆上擺放有各式長短槍、工具，其中一把模擬槍被警方發現，沒有持有相關證照，已違反槍砲彈藥刀械管制條例。
警方搜索過程時，還在呂男隨身包及工作室內，搜出安非他命毒品4包、吸食器及毒品相關證物，警方依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將呂移送宜蘭地方檢察署偵辦，檢方訊問後命以3萬元交保。
台中市刑大大隊長李明道呼籲，勿因一時好奇，以身試法，持有、買賣或改造非法槍械。依據槍砲彈藥刀械管制條例第20-1條之規定，具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍。
李明道說，模擬槍及其主要組成零件，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關公告查禁。未經許可轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列第一項公告查禁之模擬槍者，處一年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。
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