涉毒遭搜索起獲大麻！「夜店大亨」夏天持毒 浩訊後無保請回

台灣高檢署指揮全台警方進行毒品掃蕩，新北市警局今天上午7時許持搜索票前往「夜店大亨」之稱的夏天浩住處搜索，起獲大麻巧克力、大麻菸斗、大麻煙油等毒品，警方隨後將夏天浩帶回新北市刑大偵詢，依毒品危害防制條例移送北檢，經訊後請回。

據了解，夏天浩父親夏成龍在台北市有許多知名酒店，夏天浩與哥哥被送出國留學在國外吸取經驗回國後，就在信義區、東區開夜店及高檔酒吧，被稱為「夜店大亨」。包括微風廣場48樓「CÉ LA VI」頂級酒吧、東區KOR Taipei、Luxy都是夏氏兄弟的店。另外夏天浩的夜店曾獲得亞洲iF國際設計大獎、美國舞台藝術界諾貝爾頭銜的Live Design大獎等多項設計大獎，曾為台北市文化局拍攝形象影片。

新北市警局今天上午兵分多路查緝多名涉嫌持有大麻對象，上午7時許前往夏天浩位於新店的住處搜索，在他屋內搜出大麻巧克力、大麻菸斗、大麻菸油等毒品及證物，立即將他帶回刑大偵詢，下午3時依毒品罪嫌移送北檢複訊，訊後請回。

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