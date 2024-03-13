北投警遭線民反咬安毒藏排氣管 聞同事力挺落淚：我是認真負責的警察

北投警分局偵查隊楊姓警務員（停職中）等3人，遭線民反咬檢舉抓槍彈卻包庇毒品，遭依貪汙等罪嫌起訴。士林地方法院今開庭審理，3人無罪答辯，放在汽車排氣管的白粉不是毒品。江姓偵查佐對無意間拍下的排氣管白粉照片，導致眾人卡官司遭誤解，說如果再來一次，還是會聽從指揮做事，這時，楊姓警務員瞬間情緒崩潰落淚，庭末稱「我是一個認真負責的警察」，若法院認定有罪請求輕判，讓他能盡綿薄之力，繼續為社會治安努力。

楊等3人涉犯依涉湮滅證據、包庇他人持有二級毒品罪，楊還涉貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物」罪嫌起訴。士林地院今開庭，3人無罪答辯，供稱排氣管中的白粉不是毒品。受命法官問楊，你知道不是毒品為何放排氣管？楊供稱，考量工作氛圍，當時的偵查隊長只有要求槍枝績效，毒品部分已達標，他沒有想包庇任何人，白粉送鑑定也不一定是毒品。

楊今表示，他北投分局任職6年，其中4年擔任帶隊官，績效總是擺在第一位，很後悔因自己的消極作為，違背社會大眾對警察工作的期待「我是一個認真負責的警察」，如果法院最後認為有罪，希望從輕量刑，讓他能盡綿薄之力，為社會治安努力。

江員表示，他認為楊是認真負責的幹部，曾因工作累倒住院2次，他認為，如果能再一次從回案發現場，還是會選擇聽楊的指揮做事。楊聽聞將的一番話，當庭情緒崩落淚，脫下眼鏡，拿衛生紙擦淚。

審判長問江，「你怎麼幫他人講話，沒替自己說話？」此案因為他手機中的一張排氣管照片，導致大家卡官司、被誤會，如果真的要包庇毒品，怎會留下照片。陳員則稱，沒有包庇任何人持有毒品，他熱衷辦案，直到昨天還在辦案。審判長諭知，全案辯論終結，今年5月22日上午11點宣判。

全案起源於，楊員2020年8月，接獲夏姓線民情報，至新莊某停車場查獲駕駛賓士車的張男，涉持有貝瑞塔、仿金牛座手槍個1把，及子彈10顆，張男已遭判決有罪確定。不料，2022年3月間，夏男檢舉指控楊、陳、江等3名員警，涉抓槍不抓毒，取走張男身上2包安非他命、乘客吳男身上成分不詳的神仙水液態毒品，把安毒放在賓士車排氣管內，還通知夏男自行取走2公克安毒，施用完畢。對此，新北地方法院函詢此案細節，陳員涉嫌撰寫不實內容，經楊批核後，函覆新北地院。

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