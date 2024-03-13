台南警鷹眼逮獲通緝犯 發現他吸毒又偷神明金牌

台南市警五分局員警昨天在北區成功路執行肅竊查抄勤務時，在民權、忠義路口查獲40歲的林姓毒品男通緝犯，除查獲安非他命外，赫然發現他身上藏有神明金牌及銀飾、玉佩等，經擴大偵辦，發現林涉嫌在2月份竊取台南市4間宮廟的神明飾品，警詢後依毒品及竊盜罪嫌送辦。

市警五分局警備隊副隊長蘇敬修昨天下午4點多，至成功路執行肅竊查抄勤務，發現男子於騎樓徘徊巡視，警覺可疑，跟監至民權、忠義路口盤查，發現40歲的林姓男子是高雄地檢署2月19日發布的毒品通緝犯，立刻將其逮捕，並在隨身手提袋查獲2包安非他命毒品(約1.2公克)與吸食器，同時發現林嫌身上有2塊神明金牌及銀飾、玉佩，明顯是宮廟所有。

經警方深入追查，發現林涉及本市數起宮廟竊盜案，林男分別涉嫌2月9日在東區一間宮廟竊取2兩的神明金牌一面價值9萬餘元；2月9日、2月18日、2月27日在中西區三間宮廟竊取神明玉佩、神明金牌及神明銀手環，價值約1萬多元，案經會同台南市警一、二分局共同偵辦。

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