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影／台中越南夜店毒趴見警來毒品丟滿地 172名男女花1天才驗完尿

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中檢警偵辦東協廣場內越南夜店毒趴，上周六晚動員百名警力到場圍堵，除抓到台籍負責人杜姓男子及2名幹部，現場172名越南籍男女就有32名是失聯移工，由於人數過於龐大，出動警備車分5批才全數載回，期間人力戒備更是全程緊繃，並持續製作筆錄、編號驗尿超過24小時才全送辦。

台中第一分局指出，東協廣場內6、7樓合法經營的越南夜店，近期傳出業者販賣第二、三級毒品及咖啡包供客人施用，由於該區夜店、舞廳具內部文化，除專供應東南亞移工使用外，各國如越南、泰國、印尼及菲律賓等，都有專屬店家，不同國籍不能進入，檢警事前蒐證難度相當高。

經長期跟監發現，該夜店由台灣的杜姓男子掛負責人，並和越南籍孟姓、阮姓幹部負責打入同鄉毒品圈，其經營的夜店有特製暗門、暗道，與大樓間通道相連猶如迷宮，並透過抖音等社群直播吸引顧客。

第1分局經報請台中地檢署檢察官陳振義指揮，9日晚上會同保大特勤中隊、刑大警犬隊，還有10多名越南籍通譯，一共上百名警力到場分批在各個通道圍堵，經突破關卡後終於進入夜店內，第一時間也控制現場。

警方也登上夜店舞台，拿著麥克風告知持搜索票到場，請現場所有人配合，一旁同步由口譯人員翻譯告知，內部上百名男女狂歡到一半被迫中斷，也隨即丟棄身上的毒品，除現場查扣外，也經緝毒犬在沙發縫隙內找到毒品，一共查獲122包K他命、54毒品咖啡包。

警方除依販賣第二級毒品罪嫌將杜、孟及阮送辦，其餘在場172名越南籍男女中，還發現有32名是失聯移工，因所有人均否認持有、吸食毒品，為全數帶回驗尿，警方先是以6至10人為一批慢慢下樓，更出動警備車分了5批才全數載回分局，全程繃緊神經戒備以防有人竄逃。

警方也說，172名男女帶回後需釐清身分，還得依序編號、採檢驗尿等，但作業量龐大持續耗時24小時才結束，期間還要支應全數早、午及晚餐，最後將依驗尿結果送辦，失聯移工則由專勤隊處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

現場查扣大量第二、三級毒品。記者曾健祐／翻攝
現場查扣大量第二、三級毒品。記者曾健祐／翻攝
警方在東協廣場內查獲越南籍夜店成毒趴，除了負責人也帶回172名男女。記者曾健祐／翻攝
警方在東協廣場內查獲越南籍夜店成毒趴，除了負責人也帶回172名男女。記者曾健祐／翻攝
警方在東協廣場內查獲越南籍夜店成毒趴，除了負責人也帶回172名男女。記者曾健祐／翻攝
警方在東協廣場內查獲越南籍夜店成毒趴，除了負責人也帶回172名男女。記者曾健祐／翻攝
警方在東協廣場內查獲越南籍夜店成毒趴，除了負責人也帶回172名男女。記者曾健祐／翻攝
警方在東協廣場內查獲越南籍夜店成毒趴，除了負責人也帶回172名男女。記者曾健祐／翻攝
緝毒犬在夜店內找到大量毒品。記者曾健祐／翻攝
緝毒犬在夜店內找到大量毒品。記者曾健祐／翻攝
警方分批將172名越南籍男女帶回，光是編號、採檢驗尿等龐大作業就耗時24小時。記者曾健祐／翻攝
警方分批將172名越南籍男女帶回，光是編號、採檢驗尿等龐大作業就耗時24小時。記者曾健祐／翻攝

夜店 毒品 越南

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