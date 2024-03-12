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房客遺忘手提箱 汽車旅館清潔工開箱嚇見手槍子彈

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣蔣姓男子上網買槍管、彈匣等槍枝零件自行組裝成非制式手槍等，前年他住宿彰化縣某汽車旅館，退房後竟將裝有手槍、子彈的黑色手提箱遺留在房內，被清潔人員發現報警，警方隨後也循線查獲他還持有毒品，彰化地方法院依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防治條例等罪，將他判刑10年6月，併科罰金31萬元。

判決書指出，蔣男前年5月起從網路上購買槍管、金屬撞針、彈匣等槍枝零件，及子彈等，組裝製成非制式手槍等槍械，同年8月間在彰化縣某汽車旅館往宿退房後，旅館清潔人員竟發現房內有一個黑色手提箱，打開一看竟有二把手槍、及數十顆子彈，嚇得報警處理。

警方幾日後循線逮獲蔣男，並在他的車上查獲海洛因、安非他命等毒品共20小包等毒品，警方查出蔣男共持有2把手槍（一把為半成品）、104顆子彈與火藥包等。

蔣男還曾在彰化縣某養生館消費後，想追求養生館員工甘女，前年7月某日晚間他要求甘女不要繼續在養生館工作，並要求甘女與他一起離開養生館，卻遭甘女拒絕，蔣男強行將甘女拉出養生館，並押至其車上，養生館人員報警後，甘女接到警方電話，蔣男才放甘女離開，不過其所涉及強制犯行，甘女未予追究。

法官認為，蔣男非法製造具有殺傷力的非制式手槍等、非法持有具殺傷力子彈高達104顆，對社會治安及他人生命、身體安全構成潛在威脅，依法將他判刑10年6月，併科罰金31萬元。

蔣姓男子將裝有手槍、子彈的黑色手提箱遺忘在旅館房內，嚇壞旅館人員，彰化地方法院依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防治條例等罪，將他判刑10年6月。記者林宛諭／攝影
蔣姓男子將裝有手槍、子彈的黑色手提箱遺忘在旅館房內，嚇壞旅館人員，彰化地方法院依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防治條例等罪，將他判刑10年6月。記者林宛諭／攝影

毒品 汽車旅館

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