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8台人在柬埔寨詐騙 4人恐遣送大陸

聯合報／ 記者李奕昕賴錦宏／連線報導

柬埔寨偵破2個詐騙園，8名涉案台灣人將被遣返至中國大陸。（圖／截自柬中時報網）
柬埔寨偵破2個詐騙園，8名涉案台灣人將被遣返至中國大陸。（圖／截自柬中時報網）
外媒報導，柬埔寨警方本月掃蕩西港兩個詐騙園區查獲四七九人，其中台籍八人，有四人是幹部將移送，另四人恐遣送大陸；另有一名台籍男子身綁近五公斤安非他命欲走私日本，前天在金邊機場被逮。刑事局正在了解案情及犯嫌身分。

據柬中時報報導，柬埔寨警方在西哈努克市查緝詐騙園區，本月九日查獲一七二人，有一○九名越南人、五十四名泰國人、八名台灣人、一名大陸人；該處曾是賭場，後來變詐騙園區，被查獲的大陸人與四名台灣人是園區管理人，將移送法辦，其餘一六七人送移民總局等待遣返。

柬埔寨警方前天再查獲三○七人，有二七九名柬國人、廿七名大陸人、一名緬甸人，除當地人，其餘廿八人已送移民總局待遣返。

刑事局透過駐越南聯絡官洽詢情資，掌握部分台籍犯嫌姓名或護照資料，正在確認身分。柬埔寨奉行「一中政策」，將台籍犯嫌遣送大陸可能性高。

以往兩岸共同打擊犯罪機制熱絡，二○一一年兩岸與東南亞警方合作打詐，柬埔寨遣送一二二名台籍犯嫌返台，後來兩岸關係影響共打，柬國數次遣送台籍犯嫌到大陸。據了解，柬國近年未大規模打詐，這次行動有大陸公安參與。

另外，柬中時報報導，一名台籍男子身綁卅五包共四點九公斤安非他命，欲走私日本，前晚在柬埔寨金邊國際機場被逮，帶至肅毒局調查；照片顯示，該男將毒品纏繞背部、腰部、側腹及雙腿。柬國毒品罪最重無期徒刑，該男恐在當地入監。

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