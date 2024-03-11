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朱國榮搭私人客機潛逃俄羅斯 刑事局請求協查未獲回應
國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝6案，去年棄保潛逃偷渡菲律賓。檢警上月拘提涉嫌協助朱逃亡的珠寶商夏本杰夫婦等9人，查出朱搭乘夫婦安排的私人客機，從菲國飛到萬那杜，轉飛以色列等國，再飛至俄羅斯。
刑事局今表示，向相關國家查證，均未獲回應。官警分析，台灣外交立場親美，且鮮少有刑事案件與俄羅斯有關，警政交流極少，請求協查難度高。
朱國榮去年9月7日最後一次赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，警方追查他從台南市安平港搭遊艇至菲律賓佬沃。
台北地檢署指揮刑事局國際科，上月26日拘提涉嫌協助朱逃亡的珠寶商夏本杰、夏的妻子林郁芬、船長鍾明華等9人，分析夏本杰夫婦手機，從私人客機訂位資料及夫婦間的微信對話紀錄等，拼湊朱的逃亡路線，夫婦坦認協助朱安排私人客機。
據調查，朱的女友陳宛瑄搭機至菲律賓與朱會合，朱冒用陳的父親護照出境，接著使用萬那杜護照，兩人從菲國飛至萬那杜，轉飛以色列等國，再飛到俄羅斯，均搭乘夏本杰夫婦安排的私人客機。
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