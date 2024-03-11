中輟生加入幫派撞毀運毒機車 角頭惡意索賠4萬元遭逮

花蓮縣警察局刑警大隊執行掃黑專案，循線破獲北部專門吸收未成年非法販毒及暴力討債的幫派，因中輟生不慎撞毀機車，角頭索賠4萬多元維修費，還向中輟生母親要錢，全案以違反組織犯罪條例移送地檢署偵辦。

警方於專案期間，從一件少年竊取單車案件中，循線發現宋姓中輟少年遭新北市30歲謝姓宮廟角頭吸收加入幫派，並協助非法販毒。

刑大隊長溫裕宏表示，謝男以提供生活照料、吃喝玩樂為誘因，要求成員從事販毒、械鬥等不法行為，如有不從，動用私刑懲罰。宋姓少年某天在販毒過程中，不慎將幫派公用機車龍頭撞壞，雖然可以維修，但謝男卻要求賠償一輛新車，宋無力償還，每天只能挨打，行動也被限制。

謝男因向宋姓少年索取賠償不成，竟派成員到花蓮恐嚇宋姓少年的母親，要求償還維修費4.6萬元，還逼宋母簽借據。警方持續追查，直到今年過年，宋姓少年與3名幫派成員回花蓮旅遊，在半夜偷腳踏車後，整件案情才曝光。

警方於上月28日在新北一處宮廟據點，檢肅謝男及成員共6人到案，查扣背心、球棒及手機等證物一批，移送地檢署偵辦。

另外，警方上月底接獲檢舉，有人在影音平台上傳虐待動物的影片，3名獵人深夜和朋友到台8線中橫公路國家公園轄內，利用獵槍捕殺飛鼠，且為樂測試獵槍火力，還亂射路旁的告示牌，行徑囂張。

警方循線追查發現，上傳影片者為20歲的張姓男子，家住新北市，是3名原住民獵人的朋友，影片中的2把改造獵槍，分別為20歲林姓與蔡姓男子所有，且均未依法申請，2人供稱槍枝是家中長輩持有，全案依違反槍炮彈藥管制條例、刑法毀損罪及野生動物保護法等，移送花蓮地檢署偵辦。

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