丟丟妹男友遭追撞毆打 2人羈押

檢方將楊姓、張姓男子依傷害罪嫌等向法院聲押，法院裁定羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝 直播主丟丟妹（本名李明珊）八日下午與簡姓男友開車行經台中市北區時，遭楊姓等三名男子駕租賃車輛從後追撞，再持辣椒水、球棒攻擊打傷簡男；楊男和張男說是單純行車糾紛，但另一名共犯卻稱有人指使，檢方認為案情不單純，聲押楊男、張男獲准，另一共犯十萬元交保。

檢警調查，李明珊近期事業重心在台中，當天下午二時許乘坐卅六歲簡姓男友的休旅車外出，在太原北路、中清路停等紅燈後起步，被廿歲楊男等三人的租賃車從後方碰撞，簡男下車查看，楊等三人即分持辣椒水、球棒，朝簡臉部、四肢攻擊。

警方據報到場將雙方帶回，李、簡二人提告殺人未遂，經報檢察官指揮，依傷害、妨害秩序等罪偵辦。據了解，楊男和廿二歲張男說是行車糾紛，另一名廿七歲張姓共犯稱被楊叫去助陣，有聽說「受人指使」，但不清楚何人；檢方認為三人供詞有落差，楊等二人避重就輕，有串證之虞，前天向法院聲押，廿七歲張男以十萬元交保，法院昨天裁准楊等二人收押。

李明珊與男友向檢警表示，近日並未與人結怨，也沒有商業利益衝突，不過檢警認為此案有諸多疑點，加上三嫌供詞不一，懷疑另有藏鏡人。

網紅、直播主社會新聞不斷，今年一月廿日，涉賣大麻菸彈被判刑的網紅「TOYZ」劉偉健，到另名網紅「超哥」黃伯超經營的日本料理店直播，批評醋飯難吃，遭黃打傷；二月五日，網紅陳沂在台北松山區住家旁當街遭人毆打，此案檢警也懷疑有人唆使犯案。