快訊

法國羽賽／不敵印度球王組合 李哲輝、楊博軒亞軍仍創合拍最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丟丟妹男友遭追撞毆打 2人羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

檢方將楊姓、張姓男子依傷害罪嫌等向法院聲押，法院裁定羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝
檢方將楊姓、張姓男子依傷害罪嫌等向法院聲押，法院裁定羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝
直播主丟丟妹（本名李明珊）八日下午與簡姓男友開車行經台中市北區時，遭楊姓等三名男子駕租賃車輛從後追撞，再持辣椒水、球棒攻擊打傷簡男；楊男和張男說是單純行車糾紛，但另一名共犯卻稱有人指使，檢方認為案情不單純，聲押楊男、張男獲准，另一共犯十萬元交保。

檢警調查，李明珊近期事業重心在台中，當天下午二時許乘坐卅六歲簡姓男友的休旅車外出，在太原北路、中清路停等紅燈後起步，被廿歲楊男等三人的租賃車從後方碰撞，簡男下車查看，楊等三人即分持辣椒水、球棒，朝簡臉部、四肢攻擊。

警方據報到場將雙方帶回，李、簡二人提告殺人未遂，經報檢察官指揮，依傷害、妨害秩序等罪偵辦。據了解，楊男和廿二歲張男說是行車糾紛，另一名廿七歲張姓共犯稱被楊叫去助陣，有聽說「受人指使」，但不清楚何人；檢方認為三人供詞有落差，楊等二人避重就輕，有串證之虞，前天向法院聲押，廿七歲張男以十萬元交保，法院昨天裁准楊等二人收押。

李明珊與男友向檢警表示，近日並未與人結怨，也沒有商業利益衝突，不過檢警認為此案有諸多疑點，加上三嫌供詞不一，懷疑另有藏鏡人。

網紅、直播主社會新聞不斷，今年一月廿日，涉賣大麻菸彈被判刑的網紅「TOYZ」劉偉健，到另名網紅「超哥」黃伯超經營的日本料理店直播，批評醋飯難吃，遭黃打傷；二月五日，網紅陳沂在台北松山區住家旁當街遭人毆打，此案檢警也懷疑有人唆使犯案。

劉偉健 日本料理 直播主 網紅 辣椒水 黃伯超

延伸閱讀

持逾100公分魚刀砍傷老翁！馬公市鄰居口角釀禍 凶嫌晚間裁定羈押

中國大陸認知作戰「錢」進印度 收買網紅散播假訊息

遭貨車追撞！勞斯萊斯車主稱「不求償」 達人揭內幕：根本是話術

丟丟妹與男友遭追尾車禍還遭棒毆 2歹徒今羈押

相關新聞

男遭塞後行李廂 丟包新北山溝亡

卅三歲陸姓男子前天凌晨與一男一女入住桃園市一家汽車旅館，疑在房內遭凌虐，昨天上午再被塞進轎車後行李廂載走；警方接獲旅館報...

丟丟妹男友遭追撞毆打 2人羈押

直播主丟丟妹（本名李明珊）八日下午與簡姓男友開車行經台中市北區時，遭楊姓等三名男子駕租賃車輛從後追撞，再持辣椒水、球棒攻...

僅穿短褲「被塞後車廂」…男桃園遭凌虐丟包新北慘死 警逮捕2嫌

桃園市一名陸姓男子疑與人有債務糾紛，昨晚在桃園區一處汽車旅館遭凌虐，今嫌犯將人塞進轎車後車廂後擄走，下午行經新北市樹林區...

持逾100公分魚刀砍傷老翁！馬公市鄰居口角釀禍 凶嫌晚間裁定羈押

澎湖馬公市永平街道上今天清晨發生一起持刀砍人案，涉嫌持刀行凶的葉姓男子，晚間檢方認為葉男殺人未遂罪嫌重大，向澎湖地院聲請...

汽旅血跡斑斑！男桃園遭毆「塞後車廂」丟包新北 警鎖定一男一女嫌犯

桃園市一名陸姓男子疑似與人發生債務糾紛，昨晚在桃園區一處汽車旅館遭毆打重傷，隨後被關進轎車後車廂擄走，今嫌犯開車經過新北...

桃園遭毆凌虐再擄至新北 男被塞進後車廂「墜落山溝」命危送醫

新北市樹林區吉祥街今天下午3時許有1輛轎車墜落山溝，竟從後行李廂掉出1名渾身是血、奄奄一息的男子，警方和救護人員趕抵時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。