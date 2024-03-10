毒蟲凌晨違規騎機車行駛騎樓 眼尖警攔查起出32包毒品

23歲蘇姓男子今天凌晨3點多在台南市成功路騎樓違規行駛，被巡邏警員發現上前攔檢盤查，共查出蘇涉嫌持有K他命、毒咖啡等32包毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

台南市警五分局公園派出所警員黃柏堯、林柏村，今天凌晨3點多巡邏時，在北區成功路與國華街口，發現機車騎士違規於騎樓間行駛，便上前攔查，盤查時23歲蘇姓男子異常激動不願配合，並不斷堅稱自己沒有違規，不願出示證件。

警員呼叫支援，線上機動巡邏警力到場發現蘇口袋異常鼓起，在警深入追問後，蘇才主動交出身上的2包K他命（重5.6克）及施用盤。前來支援的警備隊副隊長蘇敬修，隨即在蘇男機車置物箱內發現一袋可疑包裝袋，經檢查發現內有30包摻有二級毒品安非他命及三級毒品苯二氮類，毒品包外還印有「潮牌KAWS公仔」圖樣，意圖吸引年輕族群，毒品重量計有150多克。

據了解，這些毒品都是蘇自己買來自己使用的。警方將擴大追查毒品來源。

市警五分局分局長洪宏榮表示，深夜是警察工作的重點時段，在外逗留及出入人、車是巡邏及盤查的重點對象，警員熟悉轄區狀況，能掌握治安毒瘤加以打擊，有效嚇阻犯罪發生，淨化北區治安環境。

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