丟丟妹與男友遭追尾車禍還遭棒毆 2歹徒今羈押

直播主丟丟妹（本名李明珊）前天和簡姓男友開車經台中北區，遭楊姓男子等3人開車故意追撞，還下車朝簡男狂噴辣椒水、揮球棒痛毆，導致簡全身多處受傷，因雙方並不認識，楊等動機可疑，丟丟妹也提出殺人未遂告訴；檢方聲押楊、張二人，今早9時許經法院裁定羈押。

台中地檢署指出，楊姓（20歲）、張姓男子（22歲）涉犯刑法第277條第1項傷害罪、第150條妨害秩序罪，嫌疑重大且有勾串共犯、證人及再犯之虞，有羈押必要，向法院聲押，今早9時許經法院裁定羈押禁見，另名涉案名張男（27歲）則無羈押必要，諭知10萬元交保。

第二警分局指出，前天下午2時許獲報，北區太原北路、中清路有糾紛，楊姓主嫌（20歲），2名張姓同夥（22歲、27歲）等3名男子逮捕帶回永興派出所偵辦，現場查扣作案球棒、辣椒水。

警方查，丟丟妹和簡姓男友昨駕駛一輛RANGE ROVER經太原北路近中清路口時，遭楊男等人駕駛的租賃小客車疑故意從後追撞，簡男一下車查看，隨即遭楊等3人持球棒、辣椒水攻擊。