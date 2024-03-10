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丟丟妹與男友遭追尾車禍還遭棒毆 2歹徒今羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

直播主丟丟妹（本名李明珊）前天和簡姓男友開車經台中北區，遭楊姓男子等3人開車故意追撞，還下車朝簡男狂噴辣椒水、揮球棒痛毆，導致簡全身多處受傷，因雙方並不認識，楊等動機可疑，丟丟妹也提出殺人未遂告訴；檢方聲押楊、張二人，今早9時許經法院裁定羈押。

台中地檢署指出，楊姓（20歲）、張姓男子（22歲）涉犯刑法第277條第1項傷害罪、第150條妨害秩序罪，嫌疑重大且有勾串共犯、證人及再犯之虞，有羈押必要，向法院聲押，今早9時許經法院裁定羈押禁見，另名涉案名張男（27歲）則無羈押必要，諭知10萬元交保。

第二警分局指出，前天下午2時許獲報，北區太原北路、中清路有糾紛，楊姓主嫌（20歲），2名張姓同夥（22歲、27歲）等3名男子逮捕帶回永興派出所偵辦，現場查扣作案球棒、辣椒水。

警方查，丟丟妹和簡姓男友昨駕駛一輛RANGE ROVER經太原北路近中清路口時，遭楊男等人駕駛的租賃小客車疑故意從後追撞，簡男一下車查看，隨即遭楊等3人持球棒、辣椒水攻擊。

警方表示，簡男臉部遭噴辣椒水、手腳也有多處遭球棒攻擊瘀傷，丟丟妹則未受傷，警方已報請台中地檢署指揮偵辦，丟丟妹及男友也提出殺人未遂等告訴；對於楊男等人作案動機，是否尋仇、或受人指示等，警方不排除任何可能，將持續調閱相關監視器追查釐清。

檢方將楊姓、張姓男子依傷害罪嫌等向法院聲押，法院今裁定羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝
檢方將楊姓、張姓男子依傷害罪嫌等向法院聲押，法院今裁定羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝

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