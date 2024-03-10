兄打掃弟老宅見不明子彈 未爆彈處理組勘驗非軍方製造

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局昨天下午據報，60歲陳姓男子在永華路1段老宅打掃，在屋內床櫃下發現疑似一盒機槍29顆子彈及空彈手榴彈2枚，經警到場警戒管制，通報軍方未爆彈處理組勘驗，判定該批外觀老舊布滿灰塵物品均非屬軍方製造，並由分局鑑識人員帶回封存，續送刑事局槍彈組檢驗。

警方調查，陳男昨天中午至胞弟住居金華路1段老宅幫忙清掃，因57歲胞弟涉嫌多件超商等竊盜案件，上月29日為市警六分局查獲送辦，並經法官裁定收押禁見。未料，他打掃房間在床鋪下方櫥櫃，赫然發現1盒子彈物品及訓練型空彈手榴彈2枚，急忙報警處理。

經分局鑑識小組等員警到場勘驗，初步清點為疑似機槍子彈29顆及訓練型空彈手榴彈2枚，立即聯繫通報軍方單位，並經陸軍東山未爆彈處理組到場檢驗，經判定均為不明批號疑似0.5吋機槍彈及訓練手榴彈，且非屬軍方製造。

隨後，警方將該批物品妥適封存，將送刑事局檢驗，並報請檢察官借訊在押的陳，釐清子彈來源。

陸軍東山未爆彈處理組到場檢驗，經判定均為不明批號疑似0.5吋機槍彈及訓練手榴彈，且非屬軍方製造。圖／讀者提供
陸軍東山未爆彈處理組到場檢驗，經判定均為不明批號疑似0.5吋機槍彈及訓練手榴彈，且非屬軍方製造。圖／讀者提供
陳男在胞弟屋內床櫃下發現疑似一盒機槍29顆子彈及空彈手榴彈2枚，經警到場警戒管制。圖／讀者提供
陳男在胞弟屋內床櫃下發現疑似一盒機槍29顆子彈及空彈手榴彈2枚，經警到場警戒管制。圖／讀者提供

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