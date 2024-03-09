男缺錢買毒竟當街搶婦人手提包 里長：之前還放火燒屋

台南市下營區昨天發生一起搶奪案，40歲謝姓男子騎機車與6旬老嫗擦身而過，瞥見菜籃內放著手提包，竟回身動手行搶拽了包包就跑，老嫗無奈只能見犯嫌揚長而去，麻豆警方接獲報案1小時內逮到謝男，他坦承犯案，但只帶警方找到手提包內的眼鏡盒，皮包及手機不翼而飛，他又自稱有精神疾病，其實是吸毒導致幻覺，日前還曾放火燒屋，讓員警傷透腦筋。

據了解，這名謝姓男子居無定所行蹤飄忽，疑似因吸毒導致精神狀況有問題，多年前曾因向老父索要金錢購買毒品未果，持刀攻擊父親，又作勢拿瓦斯桶要引爆，被警方逮捕，後來輾轉學甲、麻豆、新營等地居住，日前還放火燒屋、差點連累同住的哥哥，警方、社工等要將謝男強制就醫及收容，卻因「吸毒並非精神病」被打回票。

謝男缺錢買毒品，昨天午間騎車出門閒逛，在下營區紅厝里見到老嫗將手提包放在籃內，竟起歹念動手行搶，讓老嫗在後騎腳踏車苦追，手提包內有手機、裝有4000元現金的錢包、老花眼鏡等，她趕緊向警方報案自己被搶。

麻豆警方調閱路口監視器以車追人，事發後1小時內在謝男位於新營的住所外找到他，他未否認犯案，但僅帶警方在附近排水溝找到棄置眼鏡盒，其他物品下落一概不說，警方將他帶回偵訊，謝男一口氣吃了3個便當，甚至還問一旁員警「雞腿能不能給我」，讓人為之氣結，警詢後依搶奪罪嫌送辦，當地里長表示憂心，希望相關單位拿出辦法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885