影／吸毒拒檢連撞2車釀4人傷 花蓮男「棄車赤腳逃逸」車上留安毒

花蓮吉安警方昨天巡邏時，發現一輛小客車形跡可疑，鳴笛示意停下，對方卻加速在狹小巷弄逃竄，先撞到一輛農用搬運車，再闖紅燈撞翻一輛小貨車，共造成4人受傷，其中一名阮姓外籍移工頭部挫傷當場昏迷，送醫救治後脫險。肇事駕駛赤腳逃離現場，警方在車上搜出小包安非他命，查出肇事者疑為有竊盜和公共危險前科的30歲黃姓男子，正循線緝捕。

吉安警分局副分局長盧廣勳說，吉安所員警昨天下午1時許執行巡邏勤務，行經吉興六街時，發現一輛白色小客車在路上停等，警方鳴笛提醒，對方看到警車卻加速逃離。

當時白色小貨車高速越過吉昌三街路口，先撞到一輛農用搬運車，農用車橫在路口，警車因此受阻，但白車仍高速駛離，緊接著在吉安路3段路口闖紅燈，撞翻一輛自小貨車後才停下，肇事駕駛當時還想回車上拿東西，見警方徒步追趕，才倉惶赤腳逃離現場。

這起車禍造成農用搬運車上46歲阮姓女移工頭部受傷，當場昏迷，小貨車43歲陳姓駕駛、19歲黃姓男子，29歲馬姓男子，3人因頭、手部挫傷送醫。阮姓女移工傷勢最嚴重，送醫急救後脫險，已轉入一般病房治療。

警方在車上找到黃姓男子身分證、健保卡，及安非他命毒品、殘渣袋3包及吸食工具，以及含酒精的提神飲料等，已組成專案小組，積極緝捕黃嫌到案。

花蓮縣黃姓男子疑因躲警察，駕車高速逃離時，接連撞上農用搬運車、小貨車，造成4人受傷後，逃離現場。記者王燕華／翻攝 花蓮縣黃姓男子疑因躲警察，駕車高速逃離時，接連撞上農用搬運車、小貨車，造成4人受傷後，逃離現場。記者王燕華／翻攝 花蓮縣黃姓男子疑因躲警察，駕車高速逃離時，接連撞上農用搬運車、小貨車，造成4人受傷後，逃離現場。記者王燕華／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885