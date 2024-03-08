影／高雄2男擁4槍 遇警開車衝撞 警方鳴槍投震撼彈抓人

保三警察總隊追查槍械案，發現在夜店維事的施姓男子與朋友呂姓男子涉嫌持有槍械，動員圍捕時，見呂開車衝撞警方並似持槍拒捕，員警湧上朝車內擲震撼彈逮人，分別在2人車上查獲4支長、短槍等槍械。

保三總隊第二大隊在今年初接獲情資，得悉在高雄市多家夜店及酒店維事的施姓男子（47歲）與從事中古車買賣的呂姓男子（31歲）疑持有槍械，報請高雄地檢署指揮，與高雄市警方查出他們的下落，3月1日凌晨零時動員拘捕，並請保一總隊維安特勤隊支援圍捕。

3月1日凌晨零時30分，警方在高雄市鳳山區瑞隆東路，發現呂姓男子停車講電話，趁機衝上攔捕，但呂開車衝撞，警方車輛立即攔阻去路，保一維安特勤員警立刻圍上，見呂持槍，馬上鳴槍、投進震撼彈抓人，呂才就擒。員警搜查呂的車內，發找到2把手槍，其中1把已經子彈上膛，幸未造成傷亡。

事隔40分鐘後，另組警組在高雄市前鎮區崗山中街，發現施姓男子正由超商出來，員警見他準備上車，衝上壓制他，在車內也搜得1支衝鋒槍、94顆子彈，以及刀械、本票、頭套、束帶，懷疑他涉暴力討債，去他家搜索，另查獲1把空氣槍、子彈31發及一批改造槍械工具。

警方發現衝鋒槍還有槍身編號，懷疑是制式槍枝，其他3把手槍也待驗殺傷力。呂、施2人都稱槍枝是去世的朋友寄放，不知道來源。