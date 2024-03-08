快訊

悠遊卡推iPhone手機貼紙卡「Super i貼卡」搭捷運 網傻眼1缺失直接干擾手機

68歲「七龍珠」作者鳥山明驟逝 經紀公司公布死因

羽絨外套洗完「變形」全毀！內行曝犯2禁忌 蓬鬆密技靠2顆球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄2男擁4槍 遇警開車衝撞 警方鳴槍投震撼彈抓人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

保三警察總隊追查槍械案，發現在夜店維事的施姓男子與朋友呂姓男子涉嫌持有槍械，動員圍捕時，見呂開車衝撞警方並似持槍拒捕，員警湧上朝車內擲震撼彈逮人，分別在2人車上查獲4支長、短槍等槍械。

保三總隊第二大隊在今年初接獲情資，得悉在高雄市多家夜店及酒店維事的施姓男子（47歲）與從事中古車買賣的呂姓男子（31歲）疑持有槍械，報請高雄地檢署指揮，與高雄市警方查出他們的下落，3月1日凌晨零時動員拘捕，並請保一總隊維安特勤隊支援圍捕。

3月1日凌晨零時30分，警方在高雄市鳳山區瑞隆東路，發現呂姓男子停車講電話，趁機衝上攔捕，但呂開車衝撞，警方車輛立即攔阻去路，保一維安特勤員警立刻圍上，見呂持槍，馬上鳴槍、投進震撼彈抓人，呂才就擒。員警搜查呂的車內，發找到2把手槍，其中1把已經子彈上膛，幸未造成傷亡。

事隔40分鐘後，另組警組在高雄市前鎮區崗山中街，發現施姓男子正由超商出來，員警見他準備上車，衝上壓制他，在車內也搜得1支衝鋒槍、94顆子彈，以及刀械、本票、頭套、束帶，懷疑他涉暴力討債，去他家搜索，另查獲1把空氣槍、子彈31發及一批改造槍械工具。

警方發現衝鋒槍還有槍身編號，懷疑是制式槍枝，其他3把手槍也待驗殺傷力。呂、施2人都稱槍枝是去世的朋友寄放，不知道來源。

全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送高雄地檢署，檢方聲押他們，不過施、呂分別獲法官以10萬元、3萬元交保。

保三總隊查捕持槍男子遭衝撞，鳴槍投震撼彈抓人，搜出大批槍械。記者林保光／翻攝
保三總隊查捕持槍男子遭衝撞，鳴槍投震撼彈抓人，搜出大批槍械。記者林保光／翻攝
保三總隊查捕持槍男子遭衝撞，鳴槍投震撼彈抓人，並搜得衝鋒槍。記者林保光／翻攝
保三總隊查捕持槍男子遭衝撞，鳴槍投震撼彈抓人，並搜得衝鋒槍。記者林保光／翻攝
保三總隊查捕持槍男子遭衝撞，鳴槍投震撼彈抓人，搜出大批槍械。記者林保光／翻攝
保三總隊查捕持槍男子遭衝撞，鳴槍投震撼彈抓人，搜出大批槍械。記者林保光／翻攝

夜店 槍枝 高雄市

延伸閱讀

影／高雄男返家手提袋放騎樓桌上 偷兒順手牽羊藏匿水溝蓋下

陸軍下士休假…高雄飆速過彎撞死2婦 軍方火速撤職「判決曝光」

高雄「罷韓」餐廳不堪虧損提前下車！釣客食堂4/10吹熄燈號

足球／世界盃資格賽將至楠梓舉行 足協向球迷致歉

相關新聞

影／台中男刑警「太有型」 便衣逮車手路人誤以為債務糾紛

債務糾紛？22歲梁姓車手四處提領贓款，台中市豐原警分局鎖定多時，祭出優勢警力圍捕，除穿著制服的派出所員警，還有偵查隊小隊...

光天化日在武廟前抽毒菸 台南警聞毒味逮2男送辦

嘉義26歲黃姓男子昨駕車載著34歲劉姓友人到台南市區訪友，行經祀典武廟前停下車來買冬瓜茶飲，黃大喇喇站在車外抽起k菸，台...

影／高雄2男擁4槍 遇警開車衝撞 警方鳴槍投震撼彈抓人

保三警察總隊追查槍械案，發現在夜店維事的施姓男子與朋友呂姓男子涉嫌持有槍械，動員圍捕時，見呂開車衝撞警方並似持槍拒捕，員...

影／糖、水果當暗語...北投警誘捕偵查 毒販嚇歪逃逸不到1天被逮回

28歲王姓男子涉在LINE群組販售毒品，北投警方查獲藥腳溯源，發現王男傳送「有糖、水果」等毒品暗語，昨以「誘捕偵查」方式...

影／北市警溯源抓藥頭 他持百餘粒毒膠囊辯「身心科醫生開的藥」

台北市警方去年查獲余姓男子涉嫌販毒，經溯源調查，鎖定上游藥頭葉姓男子，近日循線在大同區葉男住處搜索，查獲毒品安非他命、毒...

抓到了！北投警抓毒開11槍 28歲男落網 車上查扣1包毒品

北投警分局昨赴台中抓毒品藥頭，圍捕過程犯嫌拒捕，猛力倒車衝撞偵防車，4名偵查佐情急之下，朝車輪連開11槍，犯嫌逃逸棄車躲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。