快訊

蘇丹紅風暴再擴大 黑白胡椒5產品中箭

台積電（2330）絕對會破千！他曝4原因：1時機將下跌成最佳買點

終結200多年中立政策！瑞典正式加入北約 成第32個成員國

抓到了！北投警抓毒開11槍 28歲男落網 車上查扣1包毒品

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北投警分局昨赴台中抓毒品藥頭，圍捕過程犯嫌拒捕，猛力倒車衝撞偵防車，4名偵查佐情急之下，朝車輪連開11槍，犯嫌逃逸棄車躲藏。北投、台中警方7日11時許，已拘捕28歲王姓犯嫌到案，因夜間停止訊問，將依毒品、妨害公務等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

犯嫌昨天駕車衝撞警方，遭警方開槍射擊車輪開示警，仍逃之夭夭，由於輪胎已爆胎、車頭損壞、車身有多處刮痕，棄車在南屯區五權西路一處資源回收廠前，並躲藏不敢面對。

台北、台中報請檢方指揮，調查犯罪情形，並蒐集相關販賣毒品咖啡包事證等，鎖定身分，調閱相關監視器全力追捕，並在7日深夜11時許，逮捕王男到案，並查獲車上查扣1包毒品。

王男到案後夜間停止訊問，尚待台中警方完成訊問程序，依毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌，移送台中地檢署複訊；專案小組逮捕犯嫌後，北投警方已收隊返回台北。

北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北投 妨害公務 毒品

延伸閱讀

緬甸男攜29公斤中藥材入境 只為夾帶480公克安毒

北市科員涉毒 議員要讓市府各局處知道「大麻的真相」

影／桃園持毒通緝女被追困車陣 衝撞前後車...警立馬破窗拉人

影／倒車硬要逃！北投警台中抓毒犯衝撞開11槍 驚險畫面曝

相關新聞

又是朱國榮 天剛炒股案起訴12人

曾任天剛資訊董事長的鄧光明及陳園榜，被控以引入不實手機遊戲名義，夥同高階主管及龍邦集團總裁朱國榮，約定大量買賣天剛股票炒...

毒販駕車拒捕 4警開11槍也攔不住

北投警分局掌握毒品咖啡包販賣情資，昨天南下台中抓毒品藥頭，圍捕過程中毒犯開車拒捕，猛力倒車衝撞公車站牌，甚至衝撞偵防車與...

抓到了！北投警抓毒開11槍 28歲男落網 車上查扣1包毒品

北投警分局昨赴台中抓毒品藥頭，圍捕過程犯嫌拒捕，猛力倒車衝撞偵防車，4名偵查佐情急之下，朝車輪連開11槍，犯嫌逃逸棄車躲...

郭哲敏公司總座 8個月賺逾兩千萬

八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元遭訴，新北地院昨天傳喚郭哲敏AE集團旗下睿世科技前總經理張妤瑄...

缺席北市考績會 科員賣大麻確定停職

台北市政府社會局劉姓女科員因與周姓男友涉販售大麻遭檢調約談交保。社會局昨針對劉女行為召開考績會，但劉女請假「神隱」一整天...

跟男友開毒趴 警專生涉毒又爆偷拍

台灣警察專科學校廿一歲周姓女學生，上月入住墾丁飯店開趴，因現場疑似擺放吸Ｋ盤，相片曝光後遭同校學長指責，警專指出，全案目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。