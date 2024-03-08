抓到了！北投警抓毒開11槍 28歲男落網 車上查扣1包毒品

北投警分局昨赴台中抓毒品藥頭，圍捕過程犯嫌拒捕，猛力倒車衝撞偵防車，4名偵查佐情急之下，朝車輪連開11槍，犯嫌逃逸棄車躲藏。北投、台中警方7日11時許，已拘捕28歲王姓犯嫌到案，因夜間停止訊問，將依毒品、妨害公務等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

犯嫌昨天駕車衝撞警方，遭警方開槍射擊車輪開示警，仍逃之夭夭，由於輪胎已爆胎、車頭損壞、車身有多處刮痕，棄車在南屯區五權西路一處資源回收廠前，並躲藏不敢面對。

台北、台中報請檢方指揮，調查犯罪情形，並蒐集相關販賣毒品咖啡包事證等，鎖定身分，調閱相關監視器全力追捕，並在7日深夜11時許，逮捕王男到案，並查獲車上查扣1包毒品。

王男到案後夜間停止訊問，尚待台中警方完成訊問程序，依毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌，移送台中地檢署複訊；專案小組逮捕犯嫌後，北投警方已收隊返回台北。 北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝 北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝 北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝 北投警方在台中圍捕抓毒，王男開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝

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