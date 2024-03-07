北市科員涉毒缺席考績會 調查期領半薪？社會局：還是可免職

台北市政府社會局一名劉姓女科員，涉嫌與男友合作販賣二級毒品大麻，甚至在市府大樓內公然交易，北市府今天下午2點舉行考績會，社會局長姚淑文表示，該女平常工作、出勤狀況平和，得知此次非常震驚遺憾，今天也應通知劉女到場陳述、申辯，但尚未到場，若在限定時間未到場，恐面臨停職處分。

姚淑文表示，未到場若考績會決議將劉女停職，調查期間領半薪，若7天仍未說明，依法還是可以免職。

姚淑文表示，對於整件事情發生感到非常遺憾、訝異，該同仁到職不到兩年，從出勤或工作表現上來說，都在平均範圍內，與局內其他人也都有一定的互動，但該同仁也有自己個人生活，他也不是很了解，昨天事情發生剛好在另一個記者會，並不知情，直到檢調到辦公室後，透過同仁轉知才知情。

至於劉女被拍到上班時間疑似擅離工作崗位，於市府大門口交易毒品，姚淑文表示，目前偵查不公開，沒有權利也沒辦法看到跟揭露相關事情，但工作上同仁都有「放風時間」去買便當、飲料，無法時時刻刻監督同仁離開辦公室後去哪裡，該同仁是不是藉此擅離職守，也會納入到整個考績委員會評估範圍。

姚淑文表示，蔣萬安對此也感到很遺憾，早上也一起開會了解後續行政處理機制，也尊重考績委員在一定合法合理範圍內，所做任何一個考績決策，目前考績委員也正處理。不過劉女今早未到市府上班，是否會出席考績會，目前已將資訊送達，當事人是否現身，是當事人的決定權，予以尊重。

姚淑文說，根據「公務人員考績法」，所有程序都應尊重當事人，當事人有到場陳訴權利，如果當事人沒辦法到場說明，考績委員可能做出停職處分。若當事人今天一定時間內有到場說明，考績委員也會根據陳訴意見，做出對應處置，最重有可能免職。

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