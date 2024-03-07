嘉義角頭KTV兩度糾眾鬥毆 為妻出頭打傷傳播小姐男友

嘉義市角頭周姓男子涉嫌在嘉市一間KTV糾眾鬥毆，因訂位糾紛持空氣槍毆打一名男客人，刑事局查獲周等13人分依組織犯罪防制條例等罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝 嘉義市角頭周姓男子涉嫌兩度在嘉市一間KTV糾眾鬥毆，因訂位糾紛持空氣槍毆打一名男客人，打到腦震盪昏倒，又因妻子與傳播小姐消費糾紛，毆傷傳播小姐的男友。刑事局查獲周等13人分依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方命5千至1萬元交保或請回。

警方調查，32歲周姓男子曾被查獲毒品案，去年9月，周等人赴嘉市一間KTV消費，因訂位問題與一名男客人起衝突，周在櫃台前掏出空氣槍，以槍托毆打該男頭部，7、8名小弟隨即徒手毆打，該男昏倒在地被送醫，檢查出頭部挫傷及腦震盪。

今年1月，周的妻子與友人赴該KTV唱歌，叫傳播小姐陪坐，周妻請傳播小姐葉姓女子送一名男性友人到旅館休息，葉不願，致電黃姓男友到場與周妻一方起衝突，周以手機視訊聯繫妻子發現，與小弟帶棍棒趕到，雙方10餘人互毆，多人擦挫傷。