新北新店砍人又擄人「丟包醫院」！ 警逮3嫌押返調查中
新北市新店區今天清晨驚傳當街撞車後砍人又擄人案，劉姓男子背部遭砍數刀，同車友人陳男遭對方擄走後，也被砍傷並丟包耕莘醫院安康分院，警方剛剛在新店區安康路北二高安康交流道，逮獲涉案三名男子，目前正押返警所調查中。
新北市新店警方今天清晨5時27分接獲110通報民眾報案稱新店區寶橋路發生車禍打架事件，轄區江陵所線上警力及碧潭所支援警力、偵查隊人員趕赴現場，發現竟是當街撞車後砍人又擄人案，被害人劉姓男子（69歲）背上有血跡，自稱遭2輛汽車攔車毆打，並將其汽車連同車友人陳姓男子（26歲）因詐欺案通緝中，也遭對方押走。
經警方調閱監視器，發現因嫌犯汽車撞壞棄置現場，嫌犯搶走劉男汽車沿新店區新潭路往直潭方向逃逸，警方循線於上午7時許在新潭路一段附近尋獲該車但未見遭擄走陳男下落。
警方持續調閱監視器，今天上午7時30分發現遭押走的陳男被汽車載往耕莘醫院安康分院丟包，陳男因傷勢重，經開刀救治已於今天中午轉送病房住院觀察中。
上午7時許，警又在在深坑區北深路上尋獲嫌犯作案用另一輛白色保時捷汽車，專案小組人員以車追人，今天下午1時許，在新店警方鎖定車主，以車追人，新店區安康路北二高安康交流道，持拘票查獲白色保時捷汽車車主古姓男子（32歲）到案，同車還有友人陳姓男子（27歲）與古男（25歲）二人。
據了解，32歲古男辯稱其所有白色保時捷汽車日前借給友人使用，同車古姓及陳姓友人則表示，準備外送便當，3人否認涉案。至於這起攔車毆打人疑雲，現由警方進一步調查釐清中。
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