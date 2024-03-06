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約「北市府面交大麻」…社會局女科員涉販毒 與男友各20萬交保

聯合報／ 記者房荷庭張宏業／台北即時報導

北市政府社會局老人福利科員劉如婕，今年1月間涉嫌在台北市信義區販賣大麻，台北地檢署今指揮台北市警察局大安分局，執行搜索台北市政府社會局及劉女住處共3處，依涉嫌毒品危害防制條例，拘提劉女及男友周冠亘到案，檢方訊後諭知兩人各20萬元交保。

警方在路邊臨檢時，查獲一名男子持有大麻，檢警溯源查到涉嫌販賣大麻的劉如婕。據了解，劉如婕在台北市社會局老人福利科擔任科員，今年1月間涉嫌在台北市信義區販賣大麻，檢警今早搜索台北市政府及劉女住居所共3處，拘提劉女及周到案，並在劉女住所扣得大麻及吸食器。

劉如婕與周冠亘晚間移送北檢複訊，檢方訊後諭知兩人各20萬交保，全案朝毒品危害防制條例之販賣第二級毒品等罪方向偵辦。

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台北市政府社會局老人福利科員劉如婕（前），涉嫌與男友周冠亘販賣大麻還選在台北市政府面交。記者林澔一/攝影
台北市政府社會局老人福利科員劉如婕（前），涉嫌與男友周冠亘販賣大麻還選在台北市政府面交。記者林澔一/攝影
台北市政府科員劉如婕與男友周冠亘（圖）涉嫌販賣大麻，還選在台北市政府面交，兩人晚間移送北檢複訊。記者林澔一/攝影
台北市政府科員劉如婕與男友周冠亘（圖）涉嫌販賣大麻，還選在台北市政府面交，兩人晚間移送北檢複訊。記者林澔一/攝影

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