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染上大麻煩！社會局女科員涉「北市府門口」販毒 檢警今搜索約談2人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市政府社會局老人福利科劉姓科員，今年1月間涉嫌在台北市信義區販賣大麻，台北地檢署今指揮台北市警察局大安分局，執行搜索台北市政府社會局及劉女住處共3處，依涉嫌毒品危害防制條例，拘提劉女及周姓男友到案，稍晚將移送北檢複訊。

警方在路邊臨檢時，查獲一名男子持有大麻，檢警溯源查到涉嫌販賣大麻的劉女。

據了解，劉女在台北市社會局老人福利科擔任科員於今年1月間，涉嫌在台北市信義區販賣大麻，檢警今早搜索台北市政府及劉女住居所共3處，拘提劉女及周到案，並在劉女住所扣得大麻。

劉女與周姓男友稍晚將移送北檢複訊，全案朝毒品危害防制條例之販賣第二級毒品等罪方向偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北地檢署。圖／聯合本報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合本報系資料照片

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