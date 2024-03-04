影／新北通緝犯酒醉倒臥公園 帶回警局後猝死法醫查出病亡

51歲毒品通緝犯盧姓男子，上月27日深夜酒醉路倒在新北市中和區中原街附近公園。警方及救護人員趕抵，評估不需送醫，警方將盧男帶回派出所保護管束，不久後發現盧男一動也不動，查看已無生命徵象，送醫後宣告不治。法醫判斷死因為上呼吸道出血導致低血溶性休克致死。

據了解，盧男因毒品罪嫌遭新北地檢署通緝，盧男為了逃避警方追捕四處躲藏。上月27日晚間盧男喝酒後疑似不勝酒力，倒臥在中和區中原街1處公園旁休息，路過民眾發現後立即報警。

中和警方與救護人員獲報趕抵將盧男叫醒，盧男表示不需就醫。警方調查後發現盧男為通緝犯，將他帶回派出所保護管束，準備等他酒醒後再進行筆錄。

盧男被帶回派出所後，因酒醉身體癱軟無法坐在椅子上，直接坐在地上靠牆睡覺，警方在旁監護，過程中曾上前呼喚時盧男都還能正常應答。不料1小時後原本還在打呼的盧男突然沒有聲響，警員上前查看後發現已無呼吸心跳，立即進行CPR並致電119。