高雄這棵路樹2度悶燒警追縱火 他落網辯稱是燒螞蟻

高雄市三民區建國一路一棵路樹，3年來發生2次悶燒、3次隨意大小便，未料，這棵倒楣的路樹今天上午7時許又再度起火，幸火勢很快被撲滅，警方調閱監視器追查，發現疑似街友接近路樹後不久即火苗竄出，根據犯嫌特徵循線查獲涉案的陳姓男子，搜出一小包毒品，陳聲稱因看到地上有螞蟻，所以點火燒蟻。

三民一警分局警方今天上午7時許接獲報案，指建國一路一處巷弄的路樹有悶燒情形，轄區長明所警網立即趕赴現場，警消火速撲滅，幸未傳人員受傷及財物損失。

警方調查，這棵倒楣的路樹有悲慘命運，2021至2022年有5次報案紀錄，其中2次樹下及樹木悶燒，另3次則有人隨意大小便。

警方在火勢撲滅後，調閱監視器追查，發現今天凌晨時分，一名疑似街友裝扮的陳姓男子（43歲）經過路樹，走進路樹後方，隨即點火，陳隨後徒步離開現場，警方懷疑陳是縱火犯，追查陳的行蹤。

3小時後，約上午10時10分許在建國二路商旅前發現陳男蹤影，將他逮捕，並在他身上查獲一小包安非他命毒品。

陳落網聲稱，因看到樹的下方有螞蟻，點火驅趕螞蟻。由於陳的行為點火燒樹的行為已觸法，警詢後，依公共危險、違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦。