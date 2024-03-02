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總統府傳槍響 憲兵執勤自轟亡

聯合報／ 記者廖炳棋程嘉文蔡晉宇李青縈／台北報導

總統府一名廿一歲、位階上兵的古姓憲兵，昨晚九點卅六分在總統府一號門哨口執勤中時，當著同仁的面前朝頭部開槍自戕，子彈疑似穿越頭部，緊急送醫搶救不治。記者許正宏／攝影提醒您：若有心理困擾，可撥打1925安心專線
總統府一名廿一歲、位階上兵的古姓憲兵，昨晚九點卅六分在總統府一號門哨口執勤中時，當著同仁的面前朝頭部開槍自戕，子彈疑似穿越頭部，緊急送醫搶救不治。記者許正宏／攝影
提醒您：若有心理困擾，可撥打1925安心專線
總統府一名廿一歲、位階上兵的古姓憲兵，昨晚九點卅六分在總統府一號門哨口執勤中時，當著同仁的面前朝頭部開槍自戕，子彈疑似穿越頭部，救護人員九點四十分獲報後到場，古男已無生命跡象，緊急送醫搶救不治。

據了解，當時總統府圍牆內傳出一聲槍響，附近戍守憲兵急忙朝槍響處奔去，救護車九點四十四分到場，救護人員立即施救，九點五十分宣布無生命跡象，府方九點五十三分封鎖現場，古男十點十五分上救護車離開總統府，送往馬偕醫院急救不治。

總統府憲兵疑似自戕消息，第一時間遭到封鎖，台北市警察局及轄區中正一分局，僅獲報總統府「有人身體不適，送醫救治無大礙」，警方以為是普通送醫案件，直到外界傳出消息查證屬實，警方才驚覺總統府發生槍擊案。

轄內警分局直到憲兵送醫，仍未接手案件，整起案件，目前由憲兵隊處理。台北地檢署指出，全案先由台北憲兵隊調查並通知家屬、目擊者製作筆錄，同時在案發現場採證、繪圖，預計今天報請檢察官相驗，檢方接獲報驗後會盡速前往相驗。

馬偕醫院指出，該名男子到院前已死亡，狀況極度不樂觀，且送至急診後不久即不給予急救。

憲兵指揮部昨晚表示，二一一營古姓上等兵，一日晚間廿一時卅六分，執行衛哨任務時，突然持槍自我傷害，經轉送馬偕醫院，醫生於廿二時廿五分宣告死亡。憲兵指揮部對此不幸事件深表遺憾與不捨，已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為。

軍方官員透露，自殺士兵名為古愷丞，晚間在總統府一號門（正門）執行衛哨勤務，以手槍自盡。鄰哨立刻回報，急救人員隨即趕抵現場實施急救。此一位置也是民國一○一年五月三日凌晨，憲兵高鈺傑持槍自殺的所在。

總統府昨晚第一時間表示，該名憲兵執勤時身體不適，府方做最妥適的處理，一切按照標準作業流程進行。不過後來媒體陸續報導憲兵是頭部槍傷後，總統府發言人林聿禪又表示，憲兵二一一營古姓上兵，昨晚於總統府內執勤衛哨時持槍自戕不治。

林聿禪表示，總統府對此不幸事件深表遺憾不捨，並已於第一時間向總統報告。憲兵二一一營正全力協助家屬處理相關事宜，後續配合檢調釐清肇因，同時也將加強宣導生命教育及心理輔導。

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憲兵 救護車 總統府發言人 馬偕醫院

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