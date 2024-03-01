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影／肅槍又掃黑 新北警逮53人掃蕩4改槍工廠

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供
肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供

為遏止非法槍械危害民眾安全，防止幫派分子寄生在合法行業影響社會治安，新北市警局自今年2月19日起展開為期11天「掃黑肅槍專案行動」，檢肅竹聯幫、天道盟等幫派組合分子首惡10人，註記成員43人涉嫌聚眾滋事、妨害自由等暴力犯罪，查扣各式刀械球棒、幫派標語、海洛因、安非他命等各類毒品，查緝持有非法槍械7件，共查獲各類槍枝12把，並於新北市中和區、鶯歌區及台北市緝獲4處改造槍械工廠，展現肅槍掃黑成果。

新北市警局執行為期11天掃黑肅槍專案，檢肅天道盟太陽會28歲湯姓男子、天道盟同心會51歲薛姓男子等10名治平對象目標到案以及查獲竹聯幫仁堂弘仁會24歲男子涉槍砲通緝等12起犯罪個案；警方並瓦解四起改造槍械場所，其中在台北市士林區查獲50歲林姓男子涉嫌經營改造槍械工廠，現場查扣衝鋒槍半成品、瓦斯槍、電磨機、砂輪機等改造工具1批及多包毒品。

新北市刑警大隊在農曆年前夕接獲有不法分子擁槍自重線報，鎖定51歲莊姓男子涉案，在掌握犯罪事證後，於專案期間前往莊男位在鶯歌區住處執行搜索，現場查扣霰彈槍1把、空氣槍1把及安非他命等證物，有效遏止非法槍械流竄社會。

掃蕩幫派成效部分，新北市刑警大隊破獲劉姓女子（50歲）為首的暴力討債集團，劉女因賴姓友人與蔡姓女子有債務糾紛，夥同蕭男（51歲）、呂男（28歲）、徐男（47歲）3人，於今年2月至中新北市中和區景平路葉女住處，並朝屋內噴灑滅火器，葉女陳姓男友無法忍受，打開房門遭呂男徒手控制行動，劉、蕭、徐等人在旁協助將人帶上車押往桃園市八德區廣興路限制行動，新北刑大偵一隊獲報，循線救出陳男脫困並查緝劉女等4人到案，查扣海洛因及安非他命等毒品。

新北市警局長廖訓誠表示，警方將持續秉持「幫派零容忍」執法態度，強力打擊幫派犯罪絕不手軟，如有幫派成員在轄內滋事，涉及暴力犯罪，絕對會針對涉案組織成員從嚴究辦，同時持續對幫派營生據點實施威力臨檢，斷絕其非法經濟來源。

肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供
肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供
肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供
肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供
肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供
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肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供
肅槍又掃黑，新北警方執行掃黑肅槍專案行動共逮53人 掃蕩4處改槍工廠。圖／警方提供

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幫派 毒品 討債 通緝

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