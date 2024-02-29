酒後搭訕變好友 批對方女友「破麻」被過肩摔反目進警局
今天凌晨5時許，台北市松仁路一處廣場發生打架案件，轄區三張犁派出所警員到場，發現是孫姓、陳姓兩名男子在街頭打架，警方詢問，兩名男子因為在夜店酒酣耳熱，相談甚歡後相約一起吃早餐，卻因為孫姓男子批評陳姓男子女友，當場遭對方過肩摔。
警方指出，20歲陳男與24歲孫男原本互不相識，今天凌晨兩人在夜店喝酒才認識，兩人酒酣耳熱，聊得非常投緣，陳男乾脆相約孫男續攤到忠孝東路涼麵店吃早餐；不料兩人走路到涼麵店的過程中，孫男批評陳男女友是「破麻」。
陳男一聽女友被侮辱，氣憤女友被批評，兩人當場發生口角，一言不合下，陳男氣憤將孫男以過肩摔方式摔倒在地，陳男摔倒對方後，連出好幾拳造成對方受傷。警方到場後立即將施暴陳男帶回偵辦，同時將孫男送醫救治。
警方表示，為防制暴力行為與街頭鬥毆，全案將以刑法傷害罪移送偵辦，以維護社會秩序。
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