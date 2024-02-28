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台籍通緝犯遭槍殺！他怕被滅口自泰逃回台落網 今30萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台籍通緝犯在泰國遭槍殺，台籍男子周宇凡被泰警列為共犯返台被捕。北院裁定30萬元交保，限制住居、出境、出海。記者林澔一／攝影
台籍通緝犯在泰國遭槍殺，台籍男子周宇凡被泰警列為共犯返台被捕。北院裁定30萬元交保，限制住居、出境、出海。記者林澔一／攝影

台籍強盜等六條通緝犯石茂強，偷渡泰國，2月25日遭槍殺頭部中彈，陳屍蘇凡納布機場旁一家廢棄餐廳。泰國警方掌握5人涉案，僅台籍周男搭機返台，台北地檢署昨約談，當庭轉列殺人、轉讓毒品罪被告，逮捕後聲押。台北地方法院今下午開羈押庭數小時，期間二度休庭，檢方陸續補充泰國提供的事證，今晚8時許裁定30萬元交保，限制住居、出境、出海。

台北地方法院今天下午3時許召開羈押庭，檢察官游欣樺親自蒞庭，期間周男態度狡猾，一度僅針對有事證的事實回答，法官休庭二次，由檢察官補充泰國傳來的新事證，並在律師律見後，續行開庭。今晚北院認為，周男涉犯轉讓第三級毒品罪、殺人罪等，裁定30萬元交保，限制住居、出境、出海。

周男供稱，他跟著老闆王男到泰國學習種植大麻，也會幫忙關店收帳等，其他共犯是在泰國認識的台灣人，泰國女子則是王男的女友，王男預計處理泰國的大麻商店後，轉往柬埔寨談生意，但因發生命案提早離開泰國。

泰國警方25日通報刑事局，鎖定4名台籍男子、1名泰籍女子涉案，5人疑作案後逃到柬埔寨，再分別逃亡。刑事局依泰警提供英文姓名及照片交叉比對身分，43歲許姓、42歲王姓、24歲周姓、36歲林姓男子，其中，周男26日從柬埔寨金邊國際機場搭機返台，刑事局接獲泰警通報，直搗機場帶回調查。

經泰國提供涉案事證，檢警帶回周男釐清案情，周男聲稱自己有在場聽到槍聲，不是槍手，害怕自己被滅口，才選擇搭機回台。周男原警詢後請回，台北地檢署檢察官游欣樺再通知周男到案說明，偵訊6個小時後當庭逮捕，依殺人、轉讓第三級毒品罪嫌，昨晚向法院聲請羈押禁見，今晚法院裁定30萬元交保。

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台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前被發現頭部中槍陳屍曼谷機場。圖為棄屍現場。照片翻攝：khaosodenglish
台籍男子石茂強因強盜、槍砲、毒品等6案通緝偷渡潛逃泰國，日前被發現頭部中槍陳屍曼谷機場。圖為棄屍現場。照片翻攝：khaosodenglish
落網的泰國女嫌供稱，並未參與殺人，且聽到石茂強在被槍殺前「用中文說了3聲對不起。」圖／取自臉書
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石茂強臉書自拍照。圖／翻攝自臉書
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偷渡 柬埔寨 殺人 毒品 泰國 通緝

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