影／高雄女通緝犯賣毒到摩鐵 警攻入一掀被見滿床毒品

高雄蔡姓女子少涉毒品案通緝，警方接到線報，指她通緝期間仍涉嫌持續販毒，動員查獲她與向她買毒品的通緝男子窩在汽車旅館內，將她揪下床，查扣一床鋪毒品。

據了解，蔡姓女子（27歲）涉毒品案，1月底經高雄地院發布通緝，涉嫌向她買毒品的錢姓男子（36歲）也涉詐欺案，經高雄地院判決4年，未到案執行，去年12月間經高雄地檢署發布通緝。

高雄市刑警大隊偵八隊接獲密報，指蔡女通緝後仍持續販毒，2月19日得悉她投宿高雄市鳥松區某汽車旅館，動員查緝。當時蔡女與錢男孤男寡女窩在汽車旅館房間，錢男聽有人叫門，一應門，警方立即控制錢男，衝入房間，發現蔡女正躺在床上，見到警方進門馬上鑽入被褥，被警方叫下床，一掀開被子，便發現滿床毒品。