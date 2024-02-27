影／高雄女通緝犯賣毒到摩鐵 警攻入一掀被見滿床毒品
高雄蔡姓女子少涉毒品案通緝，警方接到線報，指她通緝期間仍涉嫌持續販毒，動員查獲她與向她買毒品的通緝男子窩在汽車旅館內，將她揪下床，查扣一床鋪毒品。
據了解，蔡姓女子（27歲）涉毒品案，1月底經高雄地院發布通緝，涉嫌向她買毒品的錢姓男子（36歲）也涉詐欺案，經高雄地院判決4年，未到案執行，去年12月間經高雄地檢署發布通緝。
高雄市刑警大隊偵八隊接獲密報，指蔡女通緝後仍持續販毒，2月19日得悉她投宿高雄市鳥松區某汽車旅館，動員查緝。當時蔡女與錢男孤男寡女窩在汽車旅館房間，錢男聽有人叫門，一應門，警方立即控制錢男，衝入房間，發現蔡女正躺在床上，見到警方進門馬上鑽入被褥，被警方叫下床，一掀開被子，便發現滿床毒品。
警方查扣45包安非他命、2包一粒眠、3包K他命，以及電子磅秤、夾鏈袋、吸食器和疑販毒贓款1萬多元。將他們依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言