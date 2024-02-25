小年夜傳命案...台南養雞工遭毆死棄屍橋下 家屬急尋目擊者
台南左鎮小年夜驚傳殺人案，據了解當地林姓養雞場老闆與謝姓男員工疑涉勞資糾紛，當天晚上相約到附近橋墩談判，雙方爭論不休，老闆疑失手拿起木棍朝員工毆打致死，家屬先向警方通報失蹤協尋，在2月16日當天在3丈深高橋下尋獲屍體，19日林嫌帶2名律師投案，並查獲凶器木棒一支。台南法院當天將林男羈押，警方表示是否有相關共犯將釐清調查。
據了解，死者謝男在林嫌養雞場工作，因勞資糾紛已發生多次爭吵。2月8日兩人相約到養雞場附近談判，不過雙方一言不合、爭吵不休，林男疑似一時氣憤隨手拿起附近木棒朝謝男頭頸毆打， 直至死者意識不清，林嫌將人與機車丟下3樓高的河畔。死者家屬見謝男遲遲未歸，心急如焚先到新化警分局報失蹤協尋，直至16日在橋下尋獲屍體。
19日林男帶著兩名律師投案，警方在案發現場尋獲凶器。警方表示，林嫌已羈押中，至於是否有相關共犯正釐清中。今上午臉書社團「爆料公社」有網友貼文表示，親友的爸爸遭林姓養雞場老闆殺害並棄屍，並徵求是否目擊者行車紀錄器。
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