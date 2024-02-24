假交友投資虛擬貨幣詐騙案增加 刑事局籲防範

刑事局今天表示，近期以假交友投資虛擬貨幣詐騙案件數明顯提升，可能因美國相關單位通過比特幣股票型基金等利多消息，歹徒利用此狀況詐騙，恐成新手法，籲民眾防範。

刑事局發布新聞資料指出，虛擬貨幣為開發者發行控管，並由特定網路社群成員可接受及使用的數位貨幣，有去中心化等特性，若發生詐騙，警方通常難追查。

刑事局表示，美國相關政府單位近期批准通過比特幣現貨指數股票型基金，利多消息易讓民眾對投資虛擬貨幣趨之若鶩，更成為詐騙集團新手法，經統計，近期以假交友投資虛擬貨幣詐騙案件數有上升。

住北部30歲林姓女子在臉書（Facebook）收到非好友私訊，對方以交友為由攀談，雙方加LINE聯繫，網友稱有多年投資虛擬貨幣經驗，提議可共同學習投資虛擬貨幣，指示林女買比特幣再轉泰達幣，存入數位錢包就能獲利。

林女起初雖遲疑，但因雙方長時間透過通訊軟體聯繫，產生信任感，拿出新台幣50萬元至實體幣所交易，加上對方事後不斷寄禮品，林女卸下心防並相信雙方是真心交往。

警方說，林女後續依對方指示向好友借款投資虛擬貨幣，直到今年1月中旬向友人分享虛擬貨幣投資經驗及對方照片，才知對方冒用韓國網紅，質問後卻遭封鎖。從事業務40多歲柯姓女子也在去年9月遇同樣詐騙手法。

刑事局表示，金管會正在規劃研議納管虛擬貨幣相關指導原則，警方先提供辨識方式，包含投資帳號不會是個人帳戶、專員不會到府收款、提供來源不明虛擬貨幣平台可能為假幣商。

刑事局指出，若對方要求到銀行臨櫃匯款，會稱可向行員供稱金額是要修繕裝潢房屋、生意周轉、購車等，民眾勿輕信來源不明投資管道，如網友提供投資資訊等，可撥165專線或110詢問反詐騙資訊。