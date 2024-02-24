竹聯信堂虐人棄屍橫行桃園？警：3年已破9件逮101人

竹聯幫信堂林姓組長去年底租住桃市八德區陸光街透天民宅開設宮廟、人力派遣公司，藉機吸收未成年加入陣頭，卻於今年元月中虐死求職簡男棄屍，案件近日曝光，引發黑幫是否橫行桃園無法無天疑慮，不過根據桃園市刑警大隊統計，自2020年6月至去年4月間掃蕩黑幫成效，光是竹聯幫信堂成員涉案部分破獲9件包括詐欺、暴力討債、販毒、槍枝等案類，至少已逮獲101名幫眾。

桃市警局2020年6月初規劃「同步掃黑行動專案」，針對影響治安的聚眾鬥毆、暴力討債及非法槍械、毒品等案件強力查緝，大溪警分局檢肅竹聯幫信堂蔡姓成員自組詐欺集團，與兄長以經營假綁架詐欺車手集團、圍事為經濟來源，幹部則以高額金錢利誘，吸收新成員加入車手工作，2019年10月間劉姓等4車手涉嫌黑吃黑，遭蔡等持槍恐嚇、毆打、熱水凌虐，恐嚇吐錢，蒐證半年後，於2020年6月4日將蔡嫌及共犯等7人拘提到案。

2021年2月2日中壢警分局檢肅竹聯幫信堂張姓成員等6人到案，張涉嫌以「車體美容」店為堂口，串聯多方黑勢力從事暴力討債、勒索、械鬥等不法，指揮手下持器械毆打被害人、砸店，並販賣笑氣成為集團經濟來源，2020年間分別於桃園、中壢區暴力討債、砍傷被害人逃逸；2021年3月刑大偵四隊與桃園分局檢肅竹聯幫信堂楊姓成員等12人，楊以中壢堂口販售新興毒品及笑氣，2020年3月間為旗下成員出頭，毆打多名被害人及砸車；八德警分局檢肅自組詐騙集團的竹聯幫信堂董姓成員等5人，專門以幫派力量吸收未成年犯案，2019年間曾假冒公務機關詐騙得逞65萬餘元，2021年3月3日收網查緝到案。

2022年1月間，大溪警分局檢肅竹聯幫信堂陳姓成員等10人，陳以吳姓被害人侵吞贓款由於施暴毆打逼迫交錢，又與李姓被害人網路互嗆，見面持器械打傷人，當月18日查緝到案；同時期，刑大偵四隊也與各分局組搜黑專責小組， 1月中旬某日拂曉出擊，將竹聯幫信堂湖信會溫姓主嫌等11人檢肅到案，除強力掃蕩黑幫在大桃園的幫派活動據點，更設法斬斷幫派經濟來源。

2022年4月間執行「全國同步掃黑」及「除暴專案」行動，中壢警分局檢肅竹聯幫信堂陳姓成員等12人，經常活動於中壢區的陳男於網路社交平台張貼貸款廣告，誆騙他人錢財作為幫派經濟來源。同年1月因旗下成員有感情糾紛，憤而砸毀女子工作場所；同年7月19日龜山警分局檢肅自稱竹聯幫信堂劉姓成員所組成的詐騙集團等5人，平日吸收多人擔任車手，以詐騙牟取不法，曾佯稱北檢人員詐190萬，擄走黑吃黑的車手至山區毆打。