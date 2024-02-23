墾丁五星飯店開毒趴稱粉末是鹽巴 警專女學生男友打臉認了拉K

台灣警察專科學校第41期休學中的周姓女學生，昨天與友人入住墾丁一家五星度假飯店，傍晚在個人社群Po出動態影像，有眼尖的同學看到桌上有疑似K他命粉末的K盤，留言「學妹學壞了！」恆春警方今早將她和男友帶回調查並驗尿，周女否認吸食，稱只是鹽巴且拒絕驗尿，男友則認了，警方已向檢方聲請強制驗尿。

Dcard昨晚發出一段影片，寫下「保險櫃直接變拉K桌子，真的堪憂，建議復學直接驗尿」，原來是同為警專的學妹，與友人入住墾丁福華度假飯店後，在房內飲酒、開咖毒趴助興，甚至將「K盤」（K他命吸食器）拿到桌上，而房內景象全被女學生PO上個人社群的限時動態，引起社會一片譁然。

這起網路貼文引發熱議，引發警方關注，今天上午到飯店找到21歲的周姓女學生及其男友，其他友人則都已經離開，儘管周女解釋當天拍的影片上疑似毒品K他命的東西其實是鹽巴，沒有吸食也拒絕驗尿，但男友坦承吸食K他命，驗尿初驗呈現陽性，警方認為桌上的「鹽巴」應是毒品，已向檢方聲請強驗尿，釐清是否有開趴吸食毒品。

警專針對此表示，周姓女學生為學生總隊專41期第4隊學生，因為左手肘受傷所以目前仍在休學當中，但在休學保留學籍期間，違反紀律情節嚴重影響校譽，將依「台灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴厲處分予以開除學籍，絕不寬貸。