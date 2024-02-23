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南港男爬鷹架潛工地剪竊電纜線　自認天衣無縫仍栽了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

魏姓男子曾涉毒品案，日前缺錢花用，對工地動歪腦筋，二度攀爬鷹架避開保全潛入台北市南港區某工地剪竊電纜線賤賣變現，魏男自以為天衣無縫，但警方獲報追查，仍透過監視器畫面鎖定魏男涉案，循線逮人，在魏男住處查獲作案用老虎鉗及毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物，依法送辦。

警方調查，45歲魏姓男子去年12月25日凌晨潛入南港區經貿二路某工地剪竊電纜線，見無人發現，隔日凌晨再度上門以相同手法行竊，工地人員12月27日發現電纜線遭竊後報警處理，指稱財損約23萬元。

南港分局南港派出所獲報後介入調查，初步未發現案發時段有人車進出，擴大調閱監視器畫面後才鎖定魏男涉案，原來魏男看準工地正門有保全看守，工地旁有建物鷹架，兩地之間有空橋連結，遂將汽車停放建物旁，攀爬鷹架向上，再沿空橋進入工地，躲避工地內電眼及保全。

員警鎖定魏男身分後，今年1月23日清晨持票搜索，在魏男位於南港區的住處查獲魏男，查扣作案用老虎鉗、毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物。

據悉，無業的魏男先前就曾涉毒品案，目前無業，落網後稱缺錢花用才動歪腦筋，意外行竊被查出，得手的電纜線以8000元價格賤賣給不明回收業者，錢也已經花完，但不願清楚交代確切將電纜線賣給誰。

警方表示，全案詢後依加重竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌將魏男移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令其限制住居；另提醒民眾注意財物安全，若發現可疑人士應撥打110專案報案，警方將持續查緝各項犯罪，淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警鎖定魏男身分後，今年1月23日清晨持票搜索，在魏男位於南港區的住處查獲魏男，查扣作案用老虎鉗、毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
員警鎖定魏男身分後，今年1月23日清晨持票搜索，在魏男位於南港區的住處查獲魏男，查扣作案用老虎鉗、毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
員警鎖定魏男身分後，今年1月23日清晨持票搜索，在魏男位於南港區的住處查獲魏男，查扣作案用老虎鉗、毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
員警鎖定魏男身分後，今年1月23日清晨持票搜索，在魏男位於南港區的住處查獲魏男，查扣作案用老虎鉗、毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
魏男看準工地正門有保全看守，工地旁有建物鷹架，兩地之間有空橋連結，遂將汽車停放建物旁，攀爬鷹架向上，再沿空橋進入工地，躲避工地內電眼及保全。記者李隆揆／翻攝
魏男看準工地正門有保全看守，工地旁有建物鷹架，兩地之間有空橋連結，遂將汽車停放建物旁，攀爬鷹架向上，再沿空橋進入工地，躲避工地內電眼及保全。記者李隆揆／翻攝
員警鎖定魏男身分後，今年1月23日清晨持票搜索，在魏男位於南港區的住處查獲魏男，查扣作案用老虎鉗、毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
員警鎖定魏男身分後，今年1月23日清晨持票搜索，在魏男位於南港區的住處查獲魏男，查扣作案用老虎鉗、毒品安非他命殘渣袋、吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
45歲魏姓男子去年12月25日凌晨潛入南港區經貿二路某工地剪竊電纜線，見無人發現，隔日凌晨再度上門以相同手法行竊，工地人員12月27日發現電纜線遭竊後報警處理，指稱財損約23萬元。記者李隆揆／翻攝
45歲魏姓男子去年12月25日凌晨潛入南港區經貿二路某工地剪竊電纜線，見無人發現，隔日凌晨再度上門以相同手法行竊，工地人員12月27日發現電纜線遭竊後報警處理，指稱財損約23萬元。記者李隆揆／翻攝

毒品 竊盜

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