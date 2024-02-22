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澎湖外海查獲走私800公斤K他命 查緝隊擴大偵辦

中央社／ 澎湖縣22日電

海巡署澎湖查緝隊今天在澎湖西北海域，查獲一艘澎湖籍快艇走私800多公斤K他命，人船徹夜一併押返，全案由查緝隊擴大偵辦中。

澎湖地檢署中午發布訊息表示，有關海巡查緝單位查獲走私800多公斤K他命，由地署檢察官指揮偵辦，經數月的監控，今天行動有所斬獲，全案目前仍由查緝隊單位偵辦中，待移送檢方後，將持續向上溯源。

據了解，海巡署澎湖機動查緝隊接獲線報，指稱有人在外海接應毒品，並提供時間地點，因此隊員摸黑搭乘澎湖海巡隊艦艇出海，今天凌晨1時30分左右，到達通報地點事先埋伏，發現可疑目標船隻出現，立即趨前攔截快艇，並連船帶回陳男與吳男2人扣回海巡隊馬公隊部。

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海巡署 澎湖 走私

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