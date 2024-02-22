關渡鹹粥闆娘遭一槍斃命 凶手稱出獄10年賠300萬...調解破局

關渡鹹粥店潘姓老闆娘遭周男一槍斃命。記者蕭雅娟／翻攝 周姓男子涉槍殺「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，一槍斃命後逃逸躲山區，仍被逮落網，遭依殺人罪起訴。士林地方法院今開庭，周男認罪，辯稱為情所困，一時出衝動才會開槍。潘女丈夫林男等家屬認為，周男根本是預謀殺人，對於調解時提出的賠償計畫，出獄後10年賠償完畢300萬元，難以認同，調解破局。

周男平時打零工維生，毫無黑幫背景，辯稱槍是同學的弟弟周志永提供的。周男認罪，但辯稱為情所困，一時出衝動才會開槍。

43歲越南籍新住民潘女，嫁到台灣以18年，領有我國身分證，2023年6月10日下午1時許，獨自看雇鹹粥店，周男騎乘自己的機車到場，涉嫌掏出槍枝朝潘女開一槍後逃逸，過程僅約20秒，潘女左胸中彈，當場失去呼吸心跳，送醫不治，現場留下1枚彈殼。

死者潘女的丈夫林男當庭表示，周男提出的賠償計畫空洞，出獄後每個月給2萬5000元，總共支付300萬，得耗時10年，周男目前不打算賠償，且他獨自撫養與2名子女，正須用錢，妻子遭槍傷，無疑是雪上加霜。

訴訟參與代理人稱，監視器畫面顯示，周男進入店內10秒，直接朝致命部位開槍，不是一時衝動，根本就是預謀殺人，且林家和周家在附近，死者家屬仍擔憂周男若提早出獄，會遭到暴力威脅。