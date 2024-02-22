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獨／「登步部隊」二兵暴行犯上 桃檢罕見求刑3年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍春節前操演，步兵搭乘CM21裝甲車進入戰場發起攻擊。示意圖／本報資料照
陸軍春節前操演，步兵搭乘CM21裝甲車進入戰場發起攻擊。示意圖／本報資料照

魏姓二兵去年10月中入伍，因故不滿軍旅生活，於今年元月間短短4天內，公然暴行犯上有損軍中領導統御，先對張姓少校連長出言恐嚇，後又出手推蔡姓上士，遭幹部及同袍壓制時，連續攻擊徐姓、曾姓中士成傷。桃園地檢署偵結，將他依陸海空軍刑法的違反部屬職責罪、刑法強制及恐嚇危安等罪嫌起訴，並向法院聲請從重量刑3年。

起訴事實指出，只需服4個月軍事訓練役的21歲魏姓男子，去年10月12日抽中隊名「登步部隊」的陸軍裝甲584旅聯合兵種第三營戰鬥支援連擔服二兵；今年1月5日下午5點，在多數人可共見聞的安官桌前，與張簡姓少校連長發生爭執，竟對少校連長恫嚇並辱稱「你幾顆泡泡而已，有種我們出去外面談」、「x你媽」、「還是你覺得你穿這身軍服，然後掛幾個槓很屌」等語，有損連長在軍中的領導統御。

4天後同個時間，魏男在連內吸菸區旁，突然出手推蔡姓上士胸口，導致蔡的胸部挫傷，並抓住蔡的衣領，握拳向後拉伸作勢毆打，再對蔡恫嚇並辱稱「我外面很多兄弟、我外面混很大、不開心外面處理、要喬都可以來、禮拜五你可以試試看、出來輸贏」、「x你娘、三小」等語，妨害蔡的自由行動權利，令蔡心生畏懼並遭貶低名譽。

當魏與蔡上士的衝突發生後，魏當場遭一旁幹部及同袍上前壓制，但他竟未冷靜下來，持續揮肘攻擊前來制止之人，導致徐姓中士腹部遭魏男揮擊2下受有挫傷，同時妨害徐中士行使管領軍中秩序權利，有損軍中領導統御。

之後魏男遭帶離至附近後，又於該連吸菸區旁，人突然向前衝向一旁的曾中士，出手推曾的胸口，致曾胸部挫傷，再握拳向後拉伸作勢毆打，且對曾恫嚇並辱稱「保養排的、要不要出來輸贏、我沒有在理你部隊階級，我身上還有兩條槍砲、出去也是要被關、我沒在怕、我沒差這一條，出來輸贏、出來喬」、「放假出去輸贏、我外面有兄弟、在營區門口讓你上新聞」、「x你娘xx」等語，妨害曾的自由行動權利，令曾心生畏懼並遭貶低名譽；案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。

檢方建請法院，審酌我國軍紀維持得來不易，軍隊中暴行犯上、抗命行為，近來與日俱增，被告魏男自恃有槍砲、傷害等前科背景，對自己目無法紀的舉動視為理所當然，甚至以威脅方式對付他人。由於他僅需服役4個月軍事訓練，軍旅生涯無需長久，對軍中長官即受法律監督公務員採取暴力、強迫和侮辱等手段損及我國國軍尊嚴，更有損軍官於軍中的領導統御。

檢方說明，被告魏男今年1月5日已經犯錯仍不知反省，不過幾天又於8日主動去找其他軍官的麻煩，顯然不是一時衝動，而是故意、有計劃、有目的地破壞軍紀。況且他並非單純大聲爭辯表達自己看法，更是口出穢言侮辱、髒話、恐嚇威脅，還使用暴力攻擊，為維護我國國軍的軍紀尊嚴，請予從重判處徒刑3年。

魏男因故不滿軍旅生活，於今年元月間短短4天內，公然暴行犯上有損軍中領導統御，桃園地檢署偵結，將他依陸海空軍刑法的違反部屬職責罪、刑法強制及恐嚇危安等罪嫌起訴，並向法院聲請從重量刑3年。圖／國軍隊徽圖誌提供
魏男因故不滿軍旅生活，於今年元月間短短4天內，公然暴行犯上有損軍中領導統御，桃園地檢署偵結，將他依陸海空軍刑法的違反部屬職責罪、刑法強制及恐嚇危安等罪嫌起訴，並向法院聲請從重量刑3年。圖／國軍隊徽圖誌提供

國軍 恐嚇 憲兵

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