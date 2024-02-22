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明揚殉職3勇消 採最高等級撫卹

聯合報／ 記者歐陽良盈吳秉鍇／連線報導

明揚屏東廠去年9月22日大火，釀十死百餘人傷。本報資料照片
明揚屏東廠去年9月22日大火，釀十死百餘人傷。本報資料照片
去年九月廿二日屏東明揚大火釀百餘人死傷，考試院昨宣布，因公殉職的消防人員賴俊儒、施寶翔、陳柏翰等，確定以最高等級的因公撫卹辦理。

銓敘部表示，因明揚大火殉職的隊員賴俊儒、施寶翔、陳柏翰均已獲追晉為小隊長，他們的遺族申請「執行搶救災害（難）艱困任務時，仍然不顧生死奮勇執行任務，以致死亡」因公撫卹，銓敘部昨天下午召開因公審查小組會議，確定以最高等級之因公撫卹辦理。

銓敘部指出，三人去年九月廿二日經派遣至明揚火場救災勤務，當時化學物質外洩等複合性災害的極度危險情境，確實對其生命安全構成極大威脅，且因獲報有民眾受困於火場，渠等仍不顧自身安危，奮勇執行搶救任務，以致身陷險境而亡故。

經銓敘部因公審查小組就已提出申請的案件，審閱相關事證後，與會委員一致認定故小隊長賴俊儒、施寶翔、陳柏翰的死亡原因，符合法定最高等級之撫卹標準。

銓敘部聲明，將依因公審查小組的決議，盡速審定遺族因公撫卹，另對於第四位故小隊長鍾君遺族因公撫卹案件，將待遺族正式提出申請後，比照辦理。

明揚公司昨天也發布重訊指出，董事長劉安晧、總經理呂英誠請辭董事長、總經理職務，二月廿九日生效。公司近期將召開董事會推舉新任董事長及聘任總經理。

屏東

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