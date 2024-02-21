北投媽祖遶境爆衝突 不滿被噴辣椒水 持刀劃傷陣頭1人 3嫌到案
北投慈后宮2月20日舉辦一年一度北投媽遶境祈福，傳出黑衣男朝民眾噴辣椒水、捷運奇岩站有陣頭收拾物品時，遭人持利刃劃傷。北投警分局在案發4小時，在北投地區分別查獲涉嫌動刀的33歲蔡男、及同夥2人，全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。
北投警方指出，2月20日晚上8時許獲報，捷運奇岩站前有打架糾紛，員警到場後涉害人離開，發現1名陳姓男子受傷，送醫後無生命危險。
警方調查，北投慈后宮晚遶境陣頭舞龍舞獅，晚間7點30許，與民眾碰撞產生口角，現場辱罵髒話，其中陣頭中一名黑衣平頭男，涉嫌持辣椒水當眾噴灑，警方也出面制止衝突。33歲蔡男、34歲賴男、34歲江男等3人，疑似遭噴到辣椒水心生不滿，在奇岩捷運站旁疑「偶遇」該陣頭正在收拾物品，蔡男趁隙上前，涉持利刃劃傷陳姓男子，賴、江2人涉在旁助勢，犯後隨即騎機車逃逸。
北投警方今凌晨指出，專案小組經報請檢察官指揮，鎖定車輛及犯嫌身分，案發後4小時內，在北投地區將主嫌等3人查緝到案，全案依刑法第150條聚眾鬥毆及277條傷害罪嫌，移送地檢署偵辦，並持續追緝涉嫌聚眾鬥毆的其他共犯。
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