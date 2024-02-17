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影／台中逢甲商圈當街擄人 警轟12槍再追到南投抓3嫌 1人在逃

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影／台中逢甲商圈當街擄人 警轟12槍再追到南投抓3嫌 1人在逃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市逢甲商圈15日半夜驚傳打架擄人，警方連開12槍未料3名犯嫌仍逃逸，所幸救出險遭擄的安姓男子，昨再循線到南投拘提甯姓主嫌、吳姓共犯，初步了解雙方因財務糾紛才爆發衝突，甯等一度持電擊棒想強押安上車，警詢後依槍砲、毒品等罪嫌移送，另還有1名劉姓同夥仍在逃。

台中第6分局15日晚間12點40分獲報福星北路有人打架，到場發現3名男子持電擊棒，企圖強押安姓男子（25歲）上車，警員先是在嫌犯的1輛黑色BMW前對空鳴1槍喝令下車，對方卻不配合想衝撞，警方繼續朝車輪再開8槍、3槍，但2嫌犯仍猛踩油門逃逸。

警方救出安男後，他起初針對糾紛卻不口不談，最後才模糊稱雙方有財務問題，但積欠多少錢等一概都拒絕透露。

警方過濾監視器掌握歹徒身分，確認主嫌甯姓男子（36歲）和安男有金錢糾紛，就找吳姓（34歲）、劉姓（33歲）男子共謀擄人，15日半夜到安男位於西屯逢甲商圈住處談判，但一言不合就拿出電擊棒要強押安上車，當下還朝他噴辣椒水，疑似接觸到電擊棒引起火花。

甯等人坐車遭警方連開多槍後，因水箱被射破逃到大雅交流道一帶車子就拋錨，隨即改叫計程車逃往南投，並由另名鐘姓男子（39歲）負責接應。

警方16日循線到南投逮人，當場抓到甯男、吳男，並起獲作案用的電擊棒，還有2支改造手槍、44顆子彈，及3包毒品卡西酮粉末（243.5公克）、2瓶第三級毒品愷他命2（15.6公克），全案依毒品、槍砲、妨害自由及藏匿人犯等罪嫌將甯、吳及鐘送辦，劉姓同夥仍在逃。

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負責接應的鐘姓男子也被依藏匿人犯罪嫌移送。記者曾健祐／翻攝
負責接應的鐘姓男子也被依藏匿人犯罪嫌移送。記者曾健祐／翻攝
警方追到南投抓到3嫌，在場起獲毒品、改造槍枝。記者曾健祐／翻攝
警方追到南投抓到3嫌，在場起獲毒品、改造槍枝。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕吳姓共犯（左）。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕吳姓共犯（左）。記者曾健祐／翻攝
警方追到南投抓到3嫌，在場起獲毒品、改造槍枝。記者曾健祐／翻攝
警方追到南投抓到3嫌，在場起獲毒品、改造槍枝。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕甯姓主嫌（左）。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕甯姓主嫌（左）。記者曾健祐／翻攝

南投 毒品 財務 逢甲夜市

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