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西門町捷運站旁初五槍擊案 北檢今再聲押2嫌

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市西門町捷運站旁騎樓前天凌晨發生槍擊案，23歲的林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，因敬酒問題同年的與翁姓男子起口角，雙方駁火至少8槍。警方今依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送翁男與涉嫌有開槍的陳男台北地檢署複訊，檢方訊後向法院聲押禁見兩人。

警方前天逮獲翁男、林男及協助棄置手槍的謝男；昨逮捕涉案的洪男及陳男並移送北檢複訊，檢方訊後向法院羈押禁見林男與洪男獲准，命謝男7萬交保。

檢警調查，大年初五凌晨，翁男與楊姓女友參加1名林姓女子的生日派對，翁男與林男因敬酒問題產生口角。翁男與女友離場後，再找來連男、黃男、洪男及陳男等人，向林男尋仇。

雙方在西門町捷運站一號出口旁的騎樓怒罵，林男開槍，造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷，洪男、陳男持槍反擊，造成林男腿部中彈，雙方各自就醫。

警方今天下午移送翁男和陳男至北檢複訊，訊後檢方向法院聲押禁見兩人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涉案的翁姓男子（左2）。記者房荷庭／攝影
涉案的翁姓男子（左2）。記者房荷庭／攝影

捷運 槍擊 西門町

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