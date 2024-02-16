天降驚喜變「大麻」煩 新竹男收不明包裹慘被判刑11年

新竹縣湖口鄉一名湯姓男子去年8月間前往郵局領包裹，沒想到當場被警方查獲包裹內有大麻植株，湯男矢口否認運輸毒品、不知道包裹內容物為何，辯稱是8、9年沒聯繫的高中同學的朋友在國外說要寄驚喜禮物給他，不過法官不採信，仍依運輸第二級毒品罪判處湯男有期徒刑11年。

判決書指出，湯姓男子在去年8月收到一名真實姓名年籍不詳的男子，從泰國以收件人「GARRY JOHNSON」為名，經WORLD THAILAND郵務公司將4包總重1公斤的大麻植株以紙箱包裝寄到台灣，但才剛入關查驗就被海關發覺有異查驗到。

不過湯男被通知前往湖口郵局領取包裹時，便當場被埋伏警方逮獲。湯男辯稱「我剛換新門號1、2天，沒有告訴任何人新門號，是我8、9年沒有聯繫，且未曾是通訊軟體好友的某高中同學的朋友『張永豪』，說要從國外送我驚喜禮物，所以我才去領取包裹，但我不知道包裹內是何物」。

湯男供稱，當下警察就有跟他講包裹裡是重量不少的大麻毒品，要他聯繫包裹上的寄件人「張永豪」究竟是怎麼回事，但湯男自認有權拒絕警察、不需要聯繫張永豪。

法官認為，如果是這名「張永豪」無端寄送毒品包裹要陷害湯男，湯男理當深感錯愕、痛心甚至憤怒，且應極力解釋澄清以捍衛己身清白，豈有不盡速聯繫張永豪供檢警追查，以釐清相關法律責任的理由，認為湯男說詞難採信。

判決書中提到，湯男所收包裹被驗出含有第二級毒品大麻成分，重量不輕、市價不菲，運輸第二級毒品罪法定刑期為無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，若不是該名年籍不詳的寄件男子在事前找到可信賴的湯男為收件人，那名寄件男子又怎麼可能輕率貿然將毒品包裹寄送來台，萬一湯男拒絕收貨，寄件男子豈不是損失慘重，認定湯男與寄件人之間是相互利用、分工合作。

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